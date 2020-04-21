在多边框架下加强团结、协调、合作，这是国际社会携手应对疫情挑战、维护人类共同家园的唯一正解

与新冠病毒的较量依然胶着，人类战队必须稳住阵脚、定准方向。连日来，多国政府、政要和国际组织负责人纷纷表态，支持世界卫生组织在抗击新冠肺炎疫情中发挥重要作用。在全球抗击疫情的关键时刻，世界日益认识到坚持多边主义、深化国际合作的紧迫性和必要性，日益认识到支持世卫组织就是支持多边主义，就是维护国际社会在抗击疫情面前的团结一致。

病毒是人类的共同敌人，正以全人类为敌，其攻击范围不限于一国一地。人类为捍卫生命而战，握紧的拳头最有力。在多边框架下加强团结、协调、合作，这是国际社会携手应对疫情挑战、维护人类共同家园的唯一正解。作为联合国系统内负责公共卫生事务的专门机构，世卫组织秉持科学、客观、公正立场，积极指导协助各国应对疫情，为推动抗击疫情国际合作作出重要贡献，也为各国同舟共济、守望相助搭建起专业多边平台。抗击疫情需要世卫组织发挥应有的重要作用。世卫组织必须得到支持，这是国际共识，符合各国共同利益。

团结合作是国际社会战胜疫情最有力武器。必须强调“团结”，无论怎样强调都不为过。近日举行的东盟与中日韩（10+3）抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议上，各方一致同意将与世卫组织和国际社会密切合作，共同维护全球公共卫生安全。“77国集团和中国”4月19日发表声明，赞赏世卫组织在抗击新冠肺炎疫情过程中发挥领导作用，呼吁国际社会团结一致，并增加对世卫组织支持。联合国大会、欧盟、非盟、“多边主义联盟”等组织近期都表示，支持世卫组织协调国际社会共同抗击疫情。国际社会绝大多数成员都明白，只有让多边主义大厦更牢固，团结合作战胜疫情才更有希望。

共同命运遭遇严峻挑战，共同担当就是共同责任。各方没有理由推诿，理当奋力争先，击败病毒对人类生命发起的挑衅。以人类命运共同体理念为指引，坚持和维护多边主义原则，坚定信心、齐心协力、团结应对疫情，全面加强国际合作，应当成为各方的自觉行动。

在人类命运面临严峻挑战的关键时刻，中国始终秉持人类命运共同体理念，倡导并践行多边主义，积极开展抗疫国际合作，坚定支持联合国和世卫组织发挥领导作用，积极协调国际社会合作抗击新冠肺炎疫情，为打好疫情防控全球阻击战注入强大正能量。中方一直本着公开、透明、负责任态度，同世卫组织保持密切沟通合作，及时通报疫情信息，第一时间发布病毒基因序列等信息，毫无保留同世卫组织和国际社会分享防控和治疗经验，并向世卫组织捐款2000万美元，以实际行动支持其开展全球抗疫合作。在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上，中方不仅呼吁各国支持世卫组织发挥领导作用，还提出了诸多加强多边合作的具体倡议。在各方的共同努力下，相关倡议正在推进落实中。

坚持多边主义，支持多边机构切实发挥作用，既是维护国际秩序和规则的正义之举，也是向公共卫生体系薄弱的发展中国家提供支持的具体行动，符合全球共同利益。德国、法国、意大利和加拿大等国家领导人日前一致强调和呼吁加强国际合作应对疫情，表达对世卫组织的高度肯定和“全力支持”。事实证明，在关系各国人民生命安全和身体健康的抗疫行动中，个别西方国家破坏团结合作的行径，最终只能让自己成为孤家寡人。

对国际秩序而言，抗击疫情不仅是人类与病魔的较量，而且日益呈现多边主义与单边主义的较量。这是一个关键的考验，只有秉持人类命运共同体理念，紧握团结合作这个最有力武器，人类才可能彻底战胜疫情。让多边主义大厦更加牢固，各国应当作出这样的正确选择。

《 人民日报 》（ 2020年04月21日 03 版）