支持世卫组织 捍卫多边主义

新华社记者 杜白羽

国务委员兼外长王毅18日同世界卫生组织总干事谭德塞通电话，表明中国政府和人民始终支持世卫组织的坚定立场，发出“支持世卫组织就是支持多边主义”的正义之声。

支持世卫组织就是维护多边主义的理念和原则。大疫当前，协调行动、抗击疫情需要世卫组织，挽救生命、铲除病毒需要世卫组织。作为全球公共卫生安全领域最权威、最专业的国际机构，世卫组织在应对全球公共卫生危机方面发挥着不可替代的作用。尤其是新冠疫情发生以来，世卫组织为推动国际抗疫合作发挥了中心协调作用，得到国际社会普遍认可和高度赞誉。日前举行的二十国集团领导人特别峰会声明强调，要完全支持并承诺进一步增强世卫组织在协调国际抗疫行动方面的职责。

维护多边主义，各国携手抗疫，已成为国际社会普遍共识。在全球抗疫的关键时刻，某超级大国竟冒天下之大不韪，对世卫组织攻击抹黑乃至宣布暂停缴纳会费，其自私之举无异于对世卫组织釜底抽薪，遭到国际社会强烈反对。日前结束的七国集团领导人视频会议上，与美国指责世卫组织的态度截然相反，德国、法国、意大利和加拿大等国领导人一致强调和呼吁加强国际合作应对疫情，表达对世卫组织的高度肯定和“全力支持”。

支持世卫组织就是维护联合国的地位和作用。联合国秘书长古特雷斯表示，支持世卫组织的工作对于全球战胜新冠疫情至关重要。作为联合国专门机构，世卫组织秉持职业操守和科学态度，在全球抗疫合作中发挥了积极引领作用。法国总统外事顾问博纳表示，法方坚定支持世界卫生组织的工作，支持谭德塞总干事。

疫情暴发以来，世卫组织积极发挥协调和指导作用，迄今已向130多个国家运送超过200万件个人防护设备，并向120多个国家提供了100多万套诊断测试工具……德国外长海科·马斯强调“最好的防疫投资之一是支持联合国，特别是资金不足的世卫组织”。英国近日宣布将向联合国机构、国际组织等捐助2亿英镑，其中6500万英镑提供给世卫组织。中方已向世卫组织捐款2000万美元，并表示愿在现有合作基础上，通过多种渠道加大对世卫组织的支持力度。

支持世卫组织也是维护国际社会携手抗疫的团结合作。病毒没有国界，疫情不分种族。国际社会只有团结一致，才能战而胜之。正如谭德塞所说：“如果国际社会出现分裂，病毒就会乘虚而入，加速扩散，疫情持续的时间将会更长，并会失去更多生命。”任何破坏团结、损害互信，甚至甩锅、泼脏水的自私行径，不仅无助于集中精力抗疫，而且只会造成国际社会分裂，破坏抗疫国际合作。

在经济全球化时代，应对各种传统和非传统安全问题挑战，都需要国际社会秉持多边主义，加强团结互助。这场战疫，考验着全人类的智慧与协作。战胜关乎各国人民安危的疫病，团结合作是最有力的武器。

多边主义而非单边主义，全球合作而非各自为战，才是应对这场全球公共卫生危机的正确姿态。地球村大家庭中的各国和人民，唯有同舟共济、守望相助，才能在全世界范围彻底战胜疫情，让自由呼吸、握手拥抱的一天早日到来。