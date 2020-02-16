国家卫健委介绍联防联控机制部署：将疫情传播链作为管控的关键

人民网北京2月16日电（记者孙博洋）16日，国务院联防联控机制新闻发布会在京举行，就疫情防控工作进展情况进行了介绍。会上，国家卫生健康委疾控局副局长周宇辉对联防联控机制的部署情况作了相关介绍。

在回应联防联控机制部署情况时，周宇辉表示，新冠肺炎发生以来，我们按照党中央、国务院的决策部署，成立了联防联控机制，依法科学防控，坚持统筹点、线、面各项防控任务，将湖北武汉作为防控工作的重中之重，将疫情的传播链作为管控的关键环节，将全国面上的疫情的遏制作为整体工作目标，在联防联控工作机制下，各部门协同配合，制定并实施了一系列防控措施。

周宇辉介绍说，在控制传染源方面，一是随着疫情形势的不断变化和防控工作的进展，不断更新完善防控方案，指导各地在病例发现、报告、流行病学调查以及密切接触者管理等方面做好相关工作。其次，分类实施社区防控策略，党政牵头，动员社区，实施网格化管理，地毯式追踪，全面做好从疫情高发地区返回人员和密切接触者的追踪管理等工作。三是严厉打击非法捕杀、交易和食用野生动物的行为，加强野生动物交易市场和活禽交易市场的监管，从源头上控制公共卫生风险。

周宇辉继续介绍说，在阻断传播途径方面，一是采取设置留验站，开展体温检测以及通风消毒等措施，严格预防通过交通工具传播。其次，采取延长春节假期，鼓励群众居家休养，鼓励企业远程办公，加强对旅游经营活动、文化场所、文艺演出的管理，减少公众聚集性活动，最大限度减少人员流动。三是开展冬春季爱国卫生运动，加大对农贸市场、海鲜市场、活禽市场等重点场所以及社区的环境卫生整治力度。

周宇辉还介绍说，在保护易感人群方面，针对老年人、学生、儿童以及孕产妇等重点人群，以及托幼机构、养老院等特定场所，编制了相应的防控指南，指导做好相应的防控工作。

他最后介绍，对于公众方面，我们制定了从口罩的使用、居家以及公共场所的消毒等方面相应的防控指南，采用了短视频、动画以及一图读懂等多种方式，强化公众作为自己健康第一责任人的意识，普及健康知识，掌握防护技能，同时动员广大居民参与到我们的防控工作中。

周宇辉表示，下一步，我们将继续按照党中央、国务院的决策部署，在联防联控机制工作下，根据疫情形势变化和防控工作进展，坚持依法科学防控，坚决遏制疫情蔓延。