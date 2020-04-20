国家卫健委提示：坚决守牢重点城市和口岸疫情防控关口

人民网北京4月20日电 （许晓华）20日，国务院联防联控机制就依法防控境外疫情输入最新情况举行发布会。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在通报疫情情况时表示，近一周来，全国现有境外输入确诊病例持续下降，但经陆地边境输入风险仍在上升，已有入境城市出现本土关联病例，进而引发聚集性疫情，提示要坚决守牢重点城市和口岸疫情防控关口，提高检测能力，加强医疗救治，补上短板漏洞，强化个人防护，阻断疫情传播。

4月19日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例12例，其中8例为境外输入病例，分别为黑龙江4例，上海3例，广东1例；4例为本土病例，分别为黑龙江3例，内蒙古1例；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入上海疑似病例。当日新增治愈出院病例22例，解除医学观察的密切接触者904人，重症病例减少4例。

境外输入现有确诊病例841例，其中重症病例43例；现有疑似病例39例。累计确诊病例1583例，累计治愈出院病例742例，无死亡病例。

截至4月19日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例1031例，其中重症病例81例；累计治愈出院病例77084例，累计死亡病例4632例，累计报告确诊病例82747例，现有疑似病例43例。累计追踪到密切接触者725814人，尚在医学观察的密切接触者8694人。

湖北当日无新增确诊病例，无新增和现有疑似病例，无新增死亡病例。新增治愈出院病例4例，现有确诊病例105例，其中重症病例20例，均为武汉病例。累计治愈出院病例63511例，其中武汉46359例；累计死亡病例4512例，其中武汉3869例；累计确诊病例68128例，其中武汉50333例。

各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增无症状感染者49例，其中境外输入5例；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察58例，其中来自境外输入7例；尚在医学观察无症状感染者990例，其中境外输入184例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1490例。其中，香港特别行政区1025例，澳门特别行政区45例，台湾地区420例。