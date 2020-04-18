国家卫健委：及时有效处置聚集性疫情 防止疫情进一步扩散蔓延

人民网北京4月18日电 （许晓华）18日，国务院联防联控机制就提升国际货运通道能力工作情况举行发布会。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在通报疫情情况时表示，全球累计确诊病例已超过200万例，“外防输入，内防反弹”压力持续增大。要坚决落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”措施，及时有效处置聚集性疫情，防止疫情进一步扩散蔓延。

4月17日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例27例，其中17例为境外输入病例，分别为黑龙江13例，天津3例，福建1例；10例为本土病例，分别为黑龙江7例，广东2例，四川1例。无新增死亡病例；新增疑似病例5例，均为境外输入，分别为上海3例，黑龙江2例。当日新增治愈出院病例50例，解除医学观察的密切接触者986人，重症病例减少4例。

境外输入现有确诊病例857例，其中重症病例47例；现有疑似病例58例。累计确诊病例1566例，累计治愈出院病例709例，无死亡病例。

截至4月17日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例1058例，其中重症病例85例；累计治愈出院病例77029例，累计死亡病例4632例，累计报告确诊病例82719例，现有疑似病例63例。累计追踪到密切接触者723835人，尚在医学观察的密切接触者8893人。

湖北当日无新增确诊病例，无新增和现有疑似病例。无新增死亡病例。新增治愈出院病例7例，现有确诊病例122例，其中重症病例27例，均为武汉病例。累计治愈出院病例63494例，其中武汉46342例；累计死亡病例4512例，其中武汉3869例；累计确诊病例68128例，其中武汉50333例。

各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增无症状感染者54例，其中境外输入3例；当日转为确诊病例9例，其中境外输入6例；当日解除医学观察66例，其中来自境外输入12例；尚在医学观察无症状感染者1017例，其中境外输入191例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1461例。其中，香港特别行政区1021例，澳门特别行政区45例，台湾地区395例。

4月17日，本土新增确诊病例10例，已连续4天为两位数。全球累计确诊病例已超过200万例，“外防输入，内防反弹”压力持续增大。要坚决落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”措施，及时有效处置聚集性疫情，防止疫情进一步扩散蔓延。