专家：清肺排毒汤可有效阻断患者向危重方面发展

人民网北京4月17日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，北京中医药大学副校长、教授王伟表示，清肺排毒汤已经纳入第七版诊疗方案，是目前唯一一个通治方剂。在全国28个省市广泛使用，成为防治新冠肺炎的重要手段。

王伟介绍，在66个定点单位的病例观察中，截至4月12日零时，收治病人1262例，已有1253例治愈出院，占99.28%。无一例是轻症转重型、普通型转危重型病例，阻断了患者向危重方面发展。

王伟表示，治疗费用低也是清肺排毒汤参与临床救治的一大亮点。救治一个重症患者，平均费用大概在15万左右，使用清肺排毒汤两个疗程费用在200元，在医保费用支出方面是很大的节约。

王伟说，山西省133例确诊病人中，有103例使用清肺排毒汤。在临床症状方面，改善非常明显，发热症状三天之内消失，治疗6天之后，肺部CT病灶吸收明显。另外，核酸转阴率百分之百，平均转阴时间大概十天左右。在对548例疑似患者的观察中，使用清肺排毒汤187例，仅有10例转为确诊病例，占5.35%，没有使用清肺排毒汤疑似患者123例转为确诊病例，占34.17%，结果初步提示，清肺排毒汤干预特殊人群，有降低群体发生率的积极作用。

“专家对清肺排毒汤的物质基础做了研究，通过网络药理学的方法初步预测有790多个潜在的靶点，初步说明，这个药物可以通过多个成份、多个环节，对新冠肺炎起到调控的作用，可以有效抑制内毒素产生，避免或者延缓炎症风暴的发生。”王伟说，通过各项临床观察和初步基础研究，可以表明，清肺排毒汤是适用于轻型、普通型、重型新冠肺炎的通用方剂，具速效、高效、安全的特点。（实习生武雯婧）