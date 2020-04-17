抗疫中的中医药“三药三方”

在这次抗击疫情过程中，中医药通过临床筛选出的有效方剂“三药三方”，发挥了重要的作用。近日，在国务院联防联控机制新闻发布会上，国家中医药管理局科技司司长李昱对此次疫情期间中医药临床使用的“三药三方”作了相关介绍。

李昱介绍说，“三药”即金花清感颗粒、连花清瘟颗粒和胶囊、血必净注射液，这3种药物都是前期经过审批的已经上市的老药，这次在新冠肺炎的治疗中发挥了重要的作用，显示出良好的临床疗效。其中，金花清感颗粒是2009年在抗击甲型H1N1流感中研发出的有效中药。金花清感颗粒对治疗新冠肺炎的轻型、普通型患者疗效确切，可以缩短发热的时间，不仅能够提高淋巴细胞、白细胞的复常率，而且可以改善相关的免疫学指标。近期，金花清感颗粒又被国家药监局同时作为甲类非处方药管理，可以很好地满足临床救治的需要。

李昱说，连花清瘟胶囊在治疗轻型、普通型患者方面显示出良好的疗效，在缓解发热、咳嗽、乏力等症状方面疗效明显。同时，可以有效地减轻转重率。血必净注射液可以促进炎症因子的消除，主要用于重型和危重型患者的早期和中期治疗，可以提高治愈率、出院率，减少重型向危重型方面的转化概率。鉴于“三药三方”，特别是“三药”在此次疫情中发挥的重要作用和取得的良好临床证据，国家药监局已经批准将治疗新冠肺炎纳入到“三药”新的药品适应症中。

“三方”是指清肺排毒汤、化湿败毒方、宣肺败毒方3个方剂，其中清肺排毒汤是源自于《伤寒论》的5个经典方剂融合组成的，在2月6日，国家卫生健康委、国家中医药管理局在前期取得临床良好疗效的基础上，即向全国推荐使用清肺排毒汤用于治疗新冠肺炎各型的患者，而且经过临床长期的观察，清肺排毒汤显示出了在阻断轻型、普通型向重型和危重型发展方面的重要作用。同时在重型和危重型抢救过程中也发挥了非常好的作用。清肺排毒汤是国家诊疗方案中推荐的通用方剂。化湿败毒方和宣肺败毒方是黄璐琦院士团队和张伯礼院士团队在武汉前线的临床救治过程中，根据临床观察总结出来的有效方剂，在阻断病情发展、改善症状，特别是在缩短病程方面有着良好的疗效。日前，清肺排毒颗粒和化湿败毒颗粒已经国家药监局批准，获得国家临床试验批件。

“三药”

金花清感颗粒

金花清感颗粒是2009年甲型H1N1流感大流行期间研发的中成药，主要成分由以下12味药组成：金银花、石膏、麻黄、苦杏仁、黄芩、连翘、浙贝母、知母、牛蒡子、青蒿、薄荷、甘草。

金花清感颗粒适用于新冠肺炎轻型、普通型患者的治疗。主要功效为疏风宣肺、清热解毒，能缩短发热时间，淋巴细胞、白细胞复常率提高。

连花清瘟胶囊/颗粒

连花清瘟胶囊/颗粒来源于经典名方麻杏石甘汤和银翘散。主要成分由连翘、金银花、灸麻黄、绵马贯众、板蓝根、石膏、薄荷脑、广藿香、红景天、鱼腥草、大黄、炒苦杏仁、甘草13味药物组成，由大黄、红景天、藿香配伍而成。

连花清瘟胶囊/颗粒主要适用于新冠肺炎轻型、普通型患者的治疗。主要功效为清瘟解毒、宣肺泄热。服用后发热、咳嗽、乏力等症状消失快，能够减少轻型、普通型转重症的发生，促进核酸转阴。

血必清注射液

血必清注射液是2003年非典期间研发上市的中成药，主要成分是由5味中药提取物组成的，分别为红花、赤芍、川穹、丹参、当归。

血必清注射液适用于治疗新冠肺炎重型、危重型患者，适用于因感染诱发的全身炎症反应综合征，也可配合治疗多器官功能失常综合征的脏器功能受损期。

主要功效为化瘀解毒，治疗脓毒症。临床研究初步显示，与西医药联合使用可提高治愈出院率，减少重症、危重症。

“三方”

清肺排毒汤

清肺排毒汤是来自张仲景《伤寒杂病论》的经典名方组合，主要成分由以下21味中药组成：麻黄、灸甘草、杏仁、生石膏、桂枝、泽泻、猪苓、白术、茯苓、柴胡、黄芩、姜半夏、生姜、紫菀、冬花、射干、细辛、山药、枳实、陈皮、藿香。

清肺排毒汤适用于新冠肺炎轻型、普通型、重型、危重型患者。主要功效为宣肺透邪、清热化湿、健脾化饮。改善发热、咳嗽、乏力等症状，见效较快且明显，有效促进重症患者肺影相学改善、肺部病灶吸收。

化湿败毒方

化湿败毒方是由国家中医医疗队在早期国家诊疗方案推荐使用方剂基础上，结合金银潭医院临床实践，总结凝练出的核心方。主要成分由以下14味中药组成：生麻黄、藿香、生石膏、杏仁、法半夏、厚朴、苍术、草果、茯苓、生黄芪、赤芍、葶苈子、生大黄、甘草。

化湿败毒方主要适用于新冠肺炎轻型、普通型和重症患者的治疗。化湿败毒方的主要功效为解毒化湿、清热平喘。可明显缩短核酸转阴时间、平均住院天数，明显改善临床症状、促进理化检查及肺CT好转。

宣肺败毒方

宣肺败毒方来源于麻杏石甘汤、麻杏薏甘汤等经典名方。主要成分由生麻黄、苦杏仁、生石膏、生薏苡仁、茅苍术、广藿香、青蒿草、虎杖、马鞭草、干茅根、葶苈子、化橘红、生甘草13味中药组成。

宣肺败毒方主要适用于新冠肺炎轻型、普通型患者的治疗。主要功效为宣肺化湿、清热透邪、泄肺解毒。能缩短临床症状消失时间、体温复常时间、平均住院天数等，能在一定程度上阻断轻型、普通型转重型。