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尊重敬佑每一个生命

汪晓东

2020年04月17日08:54 来源：人民网－人民日报

在抗击疫情斗争中，有一组数据令人瞩目：在支援湖北医疗队和当地医务工作者共同努力下，湖北已有3600多位80岁以上新冠肺炎患者被治愈；武汉已治愈7位百岁以上老人，年龄最大的108岁，80岁以上高龄患者救治成功率近70%。医学界普遍认为这是“了不起的成就”。

习近平总书记强调，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。从坚持应收尽收、应治尽治的原则，到落实全力救治每一名患者的要求；从“不漏一户”“不漏一人”的地毯式大排查，到“一人一案”“专人专护”的重症救治措施；从4.2万多名医护人员从祖国各地驰援湖北，到全速建设火神山医院、雷神山医院和方舱医院，这些都充分体现了人民至上、生命至上的理念。正是在这样的努力下，武汉的重症患者就从最高峰时的9000多例降至现在的两位数，这在医学救援史上是罕见的。

尊重敬佑每一个生命，悉心救治每一个患者，让我们每个人都能感受到祖国大家庭的温暖。相信这场疫情防控阻击战的斗争，必将成为爱国主义的又一次升华，人民伟力的又一次凝聚。

《 人民日报 》（ 2020年04月17日 01 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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