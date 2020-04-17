专家：疫情下 远程多学科团队是肝胆胰肿瘤的重要治疗模式

新冠病毒在全球蔓延，中国处于抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，肝胆胰肿瘤患者的诊断与治疗受到不同程度限制。专家指出，疫情时期，需要及时采取相应策略，在做好疫情防控的同时，保证肝胆胰肿瘤患者的科学诊治，远程多学科团队是复杂肝胆胰肿瘤的重要诊断与治疗模式。

原发性肝脏、胆道和胰腺肿瘤是临床常见的恶性肿瘤，其中，原发性肝癌是目前中国第四位常见恶性肿瘤。2018年发布的《中国肝癌大数据报告》显示，原发性肝癌全球每年新发病例85.4万，中国46.6万，约占全球的55%。如何提高肝胆胰肿瘤的诊疗水平，优化诊疗策略，进一步改善患者的生活质量、延长生存期一直是医学界关注的焦点。

中国工程院院士、清华大学附属北京清华长庚医院执行院长董家鸿近日在北京清华长庚医院开展的新冠肺炎疫情下肝胆胰肿瘤多学科诊治全程管理直播活动中表示：“肿瘤的复杂性决定了治疗手段的多元化，相关科室、各级医院要打破传统医疗模式中‘各自为政’的壁垒，紧密协作起来，才能帮助患者选出最佳治疗方法和系统化治疗方案，用最小的风险、最低的成本让患者得到最有效的治疗。在疫情期间，患者的就医路径和医生诊疗手段都受到不同程度的限制，如何精准治疗，并结合疫情情况及时调整治疗方案就显得尤为重要。”

据介绍，eMDT是指远程多学科团队(electro-multidisciplinaryteam)，指由多学科专家围绕某一疾病组成团队，在综合各学科意见的基础上做出明确诊断、制定精准治疗方案。这种治疗方法通过整合运用多个学科、多种方法，为患者提供系统化诊疗。

肝胆胰肿瘤患者是新冠肺炎的易感人群，也是感染后出现重症的高危人群，所以在特殊时期，在保证患者疗效的同时减少患者的新冠暴露风险至关重要。

新冠肺炎疫情下，通过eMDT多学科的远程联合会诊，有助于基层医生、青年医生接触学习先进的肝癌治疗理念和方法，提高诊疗水平，加强跨区域的院际合作，整合各级医疗资源，在减少医生聚集风险的同时，让患者省去奔波之苦，优化患者治疗方法。

通过医联体互联网平台构建肝胆胰肿瘤分级全程管理模式，保障患者诊断与治疗的同质性和连续性，让患者在就近医院就能享受到顶级专家的治疗建议，对减少患者出行、就医频次，降低治疗风险、提高医生诊疗效率具有重要意义。

北京清华长庚医院肝胆胰中心肝胆外科执行主任卢倩解释称，新冠疫情下，肝胆胰肿瘤以手术为主的多学科综合治疗原则不变，中晚期患者多学科治疗的组合及顺序可适当优化，比如中期/复发可切除的肝癌优先介入/消融后再手术治疗。同时疫情导致患者无法及时治疗和复诊，加重紧张焦虑情绪，应积极做好相应心理救援及心理支持。

董家鸿院士表示：“所谓精准治疗就是针对每一位患者，准确选择和精确运用适宜的治疗办法，从而以最小的医源性损害和最低的医疗耗费去获得最佳的健康效应。”

而实现精准医疗最需要系统性治疗，尤其是肿瘤患者需要住院治疗和定期复诊检查，疾病的全程管理是提高患者生存率、延长生存时间、改善生活质量的必要手段。

肝胆胰肿瘤个案管理师严哲护师介绍到，北京清华长庚医院个案管理师全面追踪患者的管理，比如按照疾病的临床管理路径，协调安排各项化验，参与病情评估，配合患者的需要，组织多学科联合诊疗，并监控及管理治疗计划的执行；患者离院后，个案管理师负责患者的随访、督导复诊等。

近年来，肝癌的诊断、治疗和预防等方面快速发展，不仅诊断的方法、手段越来越精准，治疗手段也日渐成熟，肝癌靶向治疗和免疫治疗等药物研究取得了重大突破。在这一背景下，多学科综合治疗(MDT)也逐渐成为进一步提高肝癌治疗效果的重要组成部分。2019年年底正式发布《原发性肝癌诊疗规范(2019年版)》，也更加强调系统治疗的作用，尤其是对延长晚期肝癌患者生存的重要性。(记者 李亚南)