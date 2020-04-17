添上公筷公勺，用小改变撬动健康大“收益”

新冠肺炎疫情引起了人们对公共卫生、饮食健康的关注。在分餐制与共餐制之争中，公筷公勺作为折中方案，迅速得到了各地餐饮协会、主管部门的响应，纷纷发出倡议、规范，号召餐饮行业尽快落实。

民以食为天。吃，在国人心目中历来都是天大的事，吃也早已融入到语言、文化当中。《礼记》中就记载了大量关于“吃”的礼仪，比如“共食不饱，共食不泽手”等内容。从魏晋时期开始，共餐制就开始出现，至今已有近1800年的历史。想要在“吃”上移风易俗，当然不是件容易的事。

但从公共卫生、健康安全的角度来看，分餐制、使用公筷公勺无疑是更科学、更合理的选择。科学研究表明，病原微生物可以借助筷勺传播，引起交叉感染，典型的就有幽门螺旋杆菌、甲肝及手足口病，共餐制是致病的高危因素。

另有研究表明，婴儿患上幽门螺旋杆菌的高危因素就是家长使用私筷，接受调查的441名婴儿中，感染率接近50%。数据看起来触目惊心，但解决方式却相对简单：科研人员明确指出，分餐制或者公筷可以阻断上述几种病菌的传播途径，也是减少感染、降低发病率的有效措施之一。

尽管这些疾病看似威胁不大，但随着病原微生物耐药性的增强，它们依然像幽灵一样潜藏在角落里，有可能威胁到公众的身体健康。而与分餐制带来的经济负担相比，无论是公共餐厅还是家庭环境下，公筷、公勺带来的成本几乎不值一提，简单的改变却能换来健康上更大的收益，可谓一个“划算”的投入。

提倡使用公筷公勺，也是尊重他人的具体体现。人们舍不得抛却共餐制，是因为共餐制中觥筹交错间传递了人与人之间的感情，而公筷公勺既可以保留这种情感，又能够降低他人与自身健康所面临的风险，为健康筑起一道防火墙，何乐而不为呢？

其实，过去的一百年间，对分餐制、公筷公勺的呼吁从没有停止。伴随着科学日趋昌明，人们对公共卫生的重视程度也在不断提升。早在20世纪30年代，就有人发表文章提倡公共筷匙。20世纪80年代甲型肝炎、2003年非典暴发之后，公筷公勺的呼声日渐强烈。如今，恰是移风易俗的适当时机。