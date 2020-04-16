癌症是可以预防的——控烟与癌症预防

2020年4月15日-21日为第26届全国肿瘤防治宣传周，今年的主题是“癌症防治 共同行动”。为做好此次宣传周活动，由中国疾病预防控制中心、人民网支持，中国疾控中心慢病中心与人民网·人民健康联合主办，多家媒体共同参与，开展系列活动，向大众普及“癌症是可以预防的”这一科学理念。

提起癌症，就难免让人想到被称为“癌症第一杀手”的肺癌，其已成为中国乃至全球发病率和死亡率最高的恶性肿瘤。虽然发病机制很复杂，但医学界公认：吸烟是肺癌最重要的高危因素。那么吸烟与肺癌究竟存在怎样的关系？控烟或戒烟对于癌症的预防起到了哪些积极地意义？2020年4月17号（周五）上午10:00-11:00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请国家健康科普专家、中国控制吸烟协会副会长兼肺癌防治分会主任委员支修益教授；国家健康科普专家、中国疾控中心研究员肖琳进行视频访谈，与大家在线分享。

专家简介

支修益，首都医科大学宣武医院胸外科首席专家、主任医师，教授，首都医科大学肺癌诊疗中心主任。学术任职：中国抗癌协会科普专委会主任委员，中国胸外科肺癌联盟主席、国家老年肺癌联盟主席、中国肺癌防治联盟副主席、中国互联网医学标准化联盟副主席、北京医学会胸外科分会创始主任委员、中华医学会胸心血管外科学会常委、中国医师协会胸外科医师分会原常务副会长兼总干事、中国医师协会健康传播工作委员会副会长、中国控制吸烟协会副会长兼肺癌防治专委会主任委员、中国癌症基金会控烟与肺癌防治部部长、中国医促会肺癌预防与控制分会主任委员、中国医药教育协会肺癌医学教育委员会主任委员、《中国胸心血管外科临床杂志》副主编，国家卫健委《中国原发性肺癌诊疗规范》专家组组长等。

肖琳，中国疾病预防控制中心控烟办公室，流行病与卫生统计学博士，研究员，美国加州大学洛杉矶分校访问学者，国家健康科普专家。现任中国控制吸烟协会理事、专家委员会委员，中华预防医学会慢病分会青年委员会副主任委员、中华预防医学会健康生活方式与社区卫生专委会委员、中国学生营养与健康促进会学生健康教育分会委员、北京市健康教育协会特聘专家。

此外，作为专家参加WHO西太区控烟规划的起草和论证、WHO西太区强化控烟措施效果讨论会、烟草广告、促销和赞助工作组会；作为中国代表团成员参加WHO西太区区域委员会第六十五届会议、世界卫生组织《烟草控制框架公约》第七次缔约方大会、打击非法贸易谈判、澳大利亚平装烟包诉讼案第三方听证大会等国际控烟活动。