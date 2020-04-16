仝小林院士：中医药在疫情防控中发挥了重要作用

中医药参与治疗，成为此次应对新冠肺炎疫情“中国方案”的亮点，在抗击疫情过程中，中医药发挥了重要的作用。中国科学院院士、中央指导组专家仝小林院士在做客人民网·人民好医生访谈时表示，中药的使用可以有效的降低患者由轻症转重症的几率，中医药早期介入，并进入社区，对疫情防控中关口前移起到了重要的作用。

（左一为仝小林院士）

探索“通治方+社区+互联网”模式

疫情就是命令，防控就是责任。仝小林院士回忆，疫情初期，武汉发热病人增长很快，医疗资源供不应求。在实践中，仝院士和当地医务工作者逐渐摸索出了“通治方+社区+互联网”的模式。

首先，仝院士根据当时情况，拟出了“武汉抗疫方”。武汉抗疫方，对发热、疑似、轻症患者以及当时存在的普通发热感冒都有治疗效果。

接下来，以社区为渠道，紧急部署，第一时间对居家隔离的发热患者、隔离点的疑似病人以及定点医院轻症和普通型患者进行药物发放。与此同时，通过电话对患者回访，调整用药，进行心理疏导。

同时，充分利用互联网作为信息沟通渠道，极大地提升了医患之间的交流效率。通过临时开发的APP，病人可以及时上传信息，利于医生掌握一手消息，这在很大程度上，加快了防控疫情的速度，使医生可以更有针对性地分析病情、辨证论治，根据实际情况不断完善和改进药方。

在仝院士和当地医务工作者、社区等多方的努力下，形成了以武汉抗疫以发放为核心、加社区防控的中医药防治疫情的“武昌模式”，大大缓解了前方的压力，减少了社区医生感染的几率，对轻症患者转重症以及前期的疑似和发热病例起到了很好的控制作用。

辨证论治，助力阻断早期疫情

仝小林院士表示，“武汉抗疫方”，也叫寒湿疫方，由焦槟榔、煨草果、厚朴作为君药，开达膜原，使戾气无法藏身。臣药包括麻黄、石膏、藿香、苍术等等，分治表和治里，主要起到宣肺散寒的效果。贯众、地龙作为佐药，解毒通络。

考虑到疾病的演变过程，以及药品大面积发放的需求，在武汉抗疫方作为通治方的基础上，配有甲乙丙丁四个小方，根据患者用药后的情况，对下一步的用药进一步进行调整。“使用通治方的情况下不能一人一方，但是尽可能做到精准和准确的去用药。”仝小林说。值得一提的是，仝小林院士表示，武汉抗疫方，不仅对新冠肺炎有效，还对普通感冒，甲流，乙流都有一定疗效。

武汉抗疫方三味君药之一的槟榔，南方人平常吃的较多，他们嚼食槟榔，更多地是看重其消除积滞、消食下气、祛痰的效果。

仝院士介绍说，在明代名医吴又可所著的《瘟疫论》里的名方“达原饮”，其中槟榔也是一个非常关键的药物，主要是驱除戾气开达膜原。云南、贵州、广西经常有一些瘴气，瘴气会引发瘟疫，槟榔是避瘴气和防瘟疫的一个药物。此次疫情中，槟榔也出现在了国家卫健委发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》推荐药方中。

中医药应第一时间介入公卫事件

在此次抗击新冠肺炎疫情的过程中，中医药参与了抗疫全程。仝小林院士表示，中药的使用可以有效的降低患者由轻症转重症的几率，通过使用中药重症和危重症患者的死亡率也有明显的降低，同时，中医药干预对于康复患者的症状改善，以及复阳现象方面都有一定的作用。从此次疫情可以看出，当一个新发突发重大的公共卫生事件、重大的传染病出现的时候，尤其是大面积出现的时候，中医药可以第一时间介入，第一时间看准核心病疾，使整个病情的症状控制在早期。在未来大的新发突发重大传染病里面，应该充分重视到中医药早期介入的作用。

“现在中国的疫情已经进入到收尾的阶段，但不可掉以轻心，还有很多没有研究清楚的问题。全球发病情况已经达到百万级水平了，这是对全球大的考验，也是对中医一个大的考验，是中医药能够走向世界的一个契机。”仝小林院士表示，目前中医药要在国外大范围的用于治疗，也存在一定的难度，包括药物缺乏、海外中医难以介入重症治疗等问题。希望在今后中医药能够得到更多主流医学的认可。多普及和宣传中医药知识，“中医药是中国传统文化最好的载体，也是走向世界最好的窗口。”