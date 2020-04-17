中国科学院院士仝小林：新冠肺炎从认识来看 各地要根据具体情况三因制宜

人民网北京4月17日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国科学院院士、中国中医科学院首席研究员仝小林介绍，中医和西医对同一个疾病的认识，思维角度不同。新冠肺炎与《伤寒论》中的伤寒、《瘟疫论》中的瘟疫以及《卫气营血》中的瘟病都不完全相同，而是具有自身特色。

仝小林表示，因此在制定《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》第三版到第七版时，都是在不断完善、修订，并汲取全国各地的经验，包括将“三药三方”都逐步纳入到整个诊疗体系中。

“这个病，大家共识是疫病，主要侵犯的器官是肺和脾。肺部症状表现为类似于咳嗽、咳痰、喘憋、气促等；脾的症状包括如乏力、食欲不振、恶心呕吐、腹泻等。”仝小林说。

仝小林认为，从病的发展过程看，可分为早期、中期、晚期和恢复期。早期比较偏重于“瘀”；中期偏重于“闭”；晚期偏重于“脱”，主要是“喘脱”；然后就是恢复期，这些在诊疗方案中已做明确说明。所以新冠肺炎从认识来看，各地要根据具体情况三因制宜。