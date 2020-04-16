工信部：截至3月底对8800亿元企业贷款本息实行延期

人民网北京4月16日电 （许晓华）16日，国务院联防联控机制就民营企业、中小企业有序推进复工复产情况举行发布会。会上，工业和信息化部中小企业局副局长秦志辉表示，为了帮助中小企业纾难解困、渡过难关，国家出台了很多政策，涉及到财税、金融、社保、外贸、就业等多个方面，可以概括为：减、增、降、缓、服。

秦志辉介绍，“减”就是减税费。国家针对小微企业和个体工商户出台了减免增值税的政策，同时提高部分产品的出口退税率，以及阶段性减免企业社保费，免收收费公路的通行费等措施。

“增”主要是增信贷。解决企业的资金流、流动性短缺问题，通过3次降准、再贷款再贴现向金融机构提供了3.55万亿低成本资金，用于向企业发放低利率贷款。

“降”主要是降成本。包括降低人工成本、物流成本、资金成本以及用电、用气、用水等生产经营性成本。另外，中小企业广泛关注的房租问题，一些省市也出台了政策进行减免，帮助小企业渡过难关，降低运营成本。

“缓”主要是缓期限。截至3月底，已对8800亿元企业贷款本息实行延期。另外，还延长了交通运输和餐饮住宿等企业亏损结转年限、缓缴住房公积金。

“服”主要是优化服务。优化服务有几个方面：一是统筹协调畅通产业链，推动产业链上下游协同复工。二是近期工信部将会同民政部专门发文推动开展中小企业志愿服务。三是实施中小企业数字化赋能专项行动，发动电商平台，助力中小企业降成本、拓市场。四是近期工信部将会同教育部共同举办“全国中小企业网上百日招聘高校毕业生活动”，进一步扩大就业渠道，优化人才结构。