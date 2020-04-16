全国工商联：会同一百多家金融机构推出无接触贷款“助微计划”

人民网北京4月16日电 （许晓华）16日，国务院联防联控机制就民营企业、中小企业有序推进复工复产情况举行发布会。会上，全国工商联经济部部长林泽炎表示，中小微企业的融资难、融资贵问题一直是需要解决的问题，特别是新冠肺炎疫情暴发以后，很多企业停工，遭受了更加严重的资金短缺的问题和挑战。为此，工商联主要开展了三个方面的工作。

一是对疫情期间的特殊情况，就金融支持开展深入地调研，来了解中小企业、民营企业融资困难“难”在什么地方。

二是全国工商联会同蚂蚁金服网商银行等一百多家金融机构推出了无接触、纯信用、快捷办的“助微计划”。据中国银行业协会的最新统计数据表明，“助微计划”已经服务了中小微企业、个体工商户、农户806.33万户，累计发放贷款3258.31亿元。同时，全国工商联和交通银行、兴业银行、中国银行等合作推出了疫情期间的特别贷款服务“助微计划”，目前交通银行和27个省份的134家企业提供了融资服务，提供了61.5亿元。

三是推动地方工商联结合企业实际创新金融服务。31个省（区、市）都在和金融服务推动政企对接，真正地为企业提供相应的金融服务。

“值得一提的是，在与网商银行合作推出的无接触贷款‘助微计划’，它的主要特点是‘3、1、0’，也就是3分钟申请、1秒钟放贷，在整个过程没有任何一个人工的干预，完全是线上的发放信贷。”林泽炎说。