国家卫健委：形成防控闭环 严防聚集性疫情反弹

人民网北京4月16日电 （许晓华）16日，国务院联防联控机制就民营企业、中小企业有序推进复工复产情况举行发布会。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在通报疫情情况时表示，新增本土确诊病例12例，均为境外输入关联病例，多为聚集性，提示应加强对入境人员的健康监测和管理，形成防控闭环，严防聚集性疫情反弹。

4月15日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例46例，其中34例为境外输入病例，分别为黑龙江16例，山西8例，上海6例，内蒙古3例，河北1例；12例为本土病例，分别为广东5例，黑龙江4例，北京3例；无新增死亡病例；新增疑似病例4例，其中3例为上海的境外输入疑似病例，1例为北京本土疑似病例。当日新增治愈出院病例76例，解除医学观察的密切接触者521人，重症病例减少18例。

境外输入现有确诊病例898例，其中重症病例46例，现有疑似病例61例。累计确诊病例1534例，累计治愈出院病例636例，无死亡病例。

截至4月15日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例1107例，其中重症病例95例；累计治愈出院病例77892例，累计死亡病例3342例，累计报告确诊病例82341例，现有疑似病例63例。累计追踪到密切接触者722007人，尚在医学观察的密切接触者8484人。

湖北当日无新增确诊病例，无新增和现有疑似病例，无新增死亡病例。新增治愈出院病例33例，现有确诊病例146例，其中重症病例38例，均为武汉病例。累计治愈出院病例64435例，其中武汉47283例；累计死亡病例3222例，其中武汉2579例；累计确诊病例67803例，其中武汉50008例。

各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增无症状感染者64例，其中境外输入3例；当日转为确诊病例6例，其中境外输入2例；当日解除医学观察49例，其中来自境外输入12例；尚在医学观察无症状感染者1032例，其中境外输入217例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1456例。其中，香港特别行政区1016例，澳门特别行政区45例，台湾地区395例。

4月16日，全国现有本土重症病例降至50例以下，新增本土确诊病例12例，均为境外输入关联病例，多为聚集性，提示应加强对入境人员的健康监测和管理，形成防控闭环，严防聚集性疫情反弹。