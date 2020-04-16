河南：县级医院治愈出院新冠患者占全省三成以上

图为新闻发布会现场 刘鹏 摄

人口大省河南加快推进紧密型县域医共体建设成效显现，官方15日通报指出，在这次新冠肺炎疫情防控中，河南县级医院治愈出院人数占全省的30%以上，部分医院实现了收治患者“零上转、零死亡、零感染”；乡镇和村(社区)等基层卫生机构，承担起了人员筛查、健康管理、卫生消毒等繁重工作，较好地发挥了疫情防控前沿阵地的作用。

15日，河南省卫生健康委副主任张若石在省政府新闻办召开的发布会上称，此前召开的河南全省卫生健康大会明确提出，河南各地要加快推进紧密型县域医共体建设，切实补齐基层建设短板，真正把好医生和先进技术沉下去，把基层医疗卫生机构救治水平提上来，让群众在家门口就能享受到高水平医疗服务。

“河南有一亿多人口，医改更是承载着亿万人民群众的健康福祉。医改的重点难点在县域、在基层，全省80%的人口集聚在县域，满足县域内8000多万居民健康服务需求，必须做强县域、提升基层能力。”张若石说，近年来，河南省全面推进县域综合医改，目前，全省已有47个县(市、区)组建了紧密型县域医共体并挂牌运行。

张若石称，在这次新冠肺炎疫情防控中，河南省县域医疗卫生服务机构经受住了考验，肩负起了保障人民安全健康的重要责任。县级医院治愈出院人数占全省的30%以上，一些医院凭借过硬医疗技术，实现了收治患者“零上转、零死亡、零感染”；乡镇和村(社区)等基层卫生机构，承担起了人员筛查、健康管理、卫生消毒等繁重工作，较好地发挥了疫情防控前沿阵地的作用。

张若石表示，下一步，河南将建立完善医共体建设成效评估体系，加强对市、县级政府责任落实情况的考核评估，督促各地将医共体建设列为全面深化改革的重要事项，纳入政府目标管理绩效考核内容，建立工作台账、逐级压实责任，确保各项改革任务扎实推进、取得实效。

同时，加强县域信息化建设，推进医疗卫生机构信息系统互联互通，以县级医疗机构为纽带，向上与城市三级医院对接，向下辐射乡镇卫生院和村卫生室，促进“互联网+医疗健康”发展，建立远程会诊、远程心电、远程影像、检查检验、病理诊断和消毒供应等中心，推动基层检查、上级诊断和检查检验结果互认，让信息多跑路，群众少跑腿，方便群众就近看病就医。(记者 刘鹏)