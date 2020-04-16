73.7%受访者自感最近体重增加了

疫情发生以来，很多人长时间处于居家状态。缺少运动、甜品吃得多、作息不规律等原因，让一些人开始发胖。你的体重近期有什么变化吗？你采取措施保持身材和健康了吗？

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对3005名受访者进行的一项调查显示，这段时间，73.7%的受访者体重增加了。受访者认为最近增重三大原因是运动量少、作息混乱和多餐多食。要保持身材和健康，66.5%的受访者尽量多走动、少坐卧，62.2%的受访者坚持室内锻炼。

73.7%受访者感叹最近体重增加了

“从春节到现在，我从98斤长到了108斤。”北京某事业单位员工杨晴（化名）说，平时本就不爱运动的她，最近一直居家防疫，日常活动变得更少了，“我每天的主要活动就是下楼买菜、水果和日用品”。

家住河北的张常然（化名）是名高中生，他最近瘦了7斤。“这个阶段，学习的事得自己多上心。每天除了老师安排的课业任务，我还会找些复习资料学习。平时不能经常出门运动，我已经好久没打球了。学习之余主要是看电视、睡觉，每天这种状态，就没什么食欲”。

调查显示，73.7%的受访者表示自己最近体重增加了，8.7%的受访者体重降低了。交互分析发现，80后受访者体重增加的比例最高（78.1%），其次为90后受访者（73.5%），体重增加的女性受访者比例（74.2%）略高于男性受访者（73.0%）。

“前阵子我们恢复了线下上班，同事们见到我基本都说我胖了。”刘宛（化名）在北京某国企工作，最近胖了七八斤，“我以前去的健身房没开门，进行户外运动也不方便，没地方锻炼”。

疫情发生以来，20岁的大学生陈燕一直在老家。去年她瘦了20斤，减肥成功，但最近又胖了11斤。“我是易胖体质，而且我非常喜欢吃妈妈做的饭，在家吃得多。最近，我白天上课、学习，晚上想几点睡就几点睡，作息有点不规律，这也是发胖的原因”。

关于体重增加的原因，88.1%的受访者归因于缺少运动量，59.6%的受访者归因于作息混乱，48.0%的受访者认为是由于多餐多食，39.7%的受访者认为是由于甜食吃得多。

66.5%受访者会尽量多走动、少坐卧

“我最近想买一只健康手环，这样能看到每日活动量、心率、睡眠质量等指标，如果久坐，还会收到运动提醒，有监督作用。”杨晴说，她还在网上买了瑜伽垫，搜索了几个比较火的健身操课，准备在家“操练”起来。

刘宛最近也开始在室内锻炼了。她下载了一款运动类App，每天晚上都会跟着练习一会儿。“我已经坚持两周了，饮食也开始控制，达到7分饱就不吃了，就这样，已经瘦了两斤”。

“我春节穿回家的裤子，现在已经穿不上了，脸明显大了一圈。”陈燕说，她父母最近开始监督她的饮食了，“我中午只能吃一碗米饭，不能只吃肉类，必须多吃蔬菜，平时也要多喝水、多吃水果。我定了闹钟，争取每天23:30就休息”。

调查显示，为保持身材和健康，66.5%的受访者表示会尽量多走动、少坐卧，62.2%的受访者坚持室内锻炼，59.5%的受访者注意均衡营养，搭配健康饮食，59.3%的受访者坚持“早吃好，午吃饱，晚吃少”，55.2%的受访者尽量早睡早起，规律作息。

受访者中，00后占6.9%，90后占33.5%，80后占41.6%，70后占13.7%，60后占3.6%。男性占44.6%，女性占55.4%。

中青报·中青网记者 杜园春 来源：中国青年报