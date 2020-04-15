无症状感染者怎么找出来的？国家卫健委回应：有五种发现途径

人民网北京4月15日电 今日，国务院联防联控机制就做好重点场所重点单位重点人群疫情防控工作情况举行发布会。会上，国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华就无症状感染者的发现途径等相关情况作出回应。

“无症状感染者由于其特殊的隐匿性、症状的主观性，发现相对较难。”贺青华介绍，国家卫健委目前采取五种途径发现无症状感染者：一是对确诊病例、疑似病例的密切接触者进行主动检测；二是在聚集性疫情调查过程中，开展存在感染风险人群的主动监测；三是在传染源追踪过程中，对暴露人群主动监测；四是对入境人员公共口岸中发现来自高风险国家人群主动监测；五是通过流行病学调查和结果性筛查途径来主动监测发现。

贺青华说，截至目前，无症状感染者累计报告的总数是6764例，主要分为三个部分：有1297例在管理过程中出现了症状，转为确诊病例；还有4444例在14天集中医学观察期后，经过2次PCR检测阴性以及14天的医学观察随访，解除医学观察；第三部分，还有1023例仍处在医学观察之中。（实习生武雯婧）