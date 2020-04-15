中国疾控中心：低风险区做好五点防控措施 安全有序促复工

人民网北京4月15日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，中国疾控中心环境所所长施小明表示，分区分级做好疫情防控，确保复工复产安全有序稳步推进。

施小明说，在低风险地区，针对不同类型企业，除一般性的措施外，要重点做好五点：

一是建筑业这类劳动密集型企业，重点做好返岗员工的跟踪管理和健康监测，尤其是从家乡到城市的过程。

二是文化旅游、餐饮企业要重点做好预约、分流、限流措施。

三是对物流、快递业，工作中要戴口罩，加强宿舍通风换气，以及清洁消毒。

四是农贸市场要控制场所人员密度，加强环境卫生整治工作。

五是客运场站和公共交通工具要做好体温监测、车辆清洁消毒，以及通风换气。

对湖北，北京以及一些存在中高风险地区，施小明表示，应鼓励采取缩短工作时间，或错时上下班，或弹性工作制，或居家办公方式。同时，还要做好不提供堂食，工作人员要佩戴口罩等等措施。