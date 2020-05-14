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国家卫健委：舒兰传染源仍在调查中

散发病例引起聚集性疫情风险不容忽视 将新增派一个国家专家组到吉林市开展工作

2020年05月14日08:21 来源：北京青年报

吉林市城区提级管控停运所有客运班线。图为吉林站工作人员在劝返来办理乘车业务的旅客供图/新华社

5月13日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍新冠肺炎疫情常态化防控工作情况。国家卫健委新闻发言人、宣传司司长宋树立首先介绍疫情情况。她表示，5月12日，新增本土确诊病例6例，均与此前聚集性疫情相关。目前国内疫情形势总体稳定，但是散发病例引起聚集性疫情风险不容忽视。要绷紧疫情防控这根弦，落实常态化防控措施，坚持“外防输入、内防反弹”，坚决防止疫情新“燃点”。

近几日吉林舒兰出现新的本土确诊病例备受关注。对此，国家卫健委疾控局一级巡视员贺青华表示，吉林舒兰传染源调查目前还在进行中，针对黑龙江、吉林、湖北等地发生的局部疫情，国务院联防联控机制和卫健委近期先后向重点地区派出了联络组、督导组，督促指导各地对本地的防控措施和落实情况进行检查。

建议中高风险区影剧院暂缓营业

发布会上，针对备受关注的影剧院等密闭室内娱乐休闲场所的开放问题，中国疾控中心环境所所长施小明表示，在低风险地区，影剧院开业前要做好消毒剂、口罩等防疫物资准备，制定好应急工作预案，建立员工健康监测制度。同时考虑要设置应急处置的区域，对员工要加强培训，做好放映前的清洁和预防性的消毒、通风换气等措施。

此外，要建立网络预约购票渠道。现场要采取非接触扫码购票方式，要推荐顾客采用这些方式。收银台或者等候区要设置“一米线”的措施。采取预约限流、分散就座，尽可能座位保持一米距离，这样增加人员的距离。影剧院入口要增加体温测量设备，所有人员都要进行体温检测，正常后才可以进入。

他同时表示，在中高风险区影剧院需要按照当地规定执行，建议暂缓营业。

“针对个人，我们考虑优先采取网上购票或者是现场扫码购票的方式；在现场购票或者购买其他物品时也需要保持“一米线”的社交距离。此外，要减少与朋友相约观影，尽量自己或者陪同家人观影。在影剧院内不要有过多交谈交流，减少聚集性谈话。”他说道。

1300多个县无疫情 不可高枕无忧

发布会上，国家卫健委疾控局一级巡视员贺青华说，到目前为止，我国有1300多个县，没有发生过疫情。

那么是否意味着这些地方就可以“高枕无忧”了？对此，贺青华给出了否定的答案，“不是，一定要准备，宁可备而不用，不可束手无策。要科学划定防控区域的最小单元，果断采取精准围堵，实现对散发病例或者聚集性疫情发现一起扑灭一起。”

谈及疫情常态化防控的主要措施，贺青华说，要以预防为主，做好个人防控的常态化。还要突出重点做好重点场所重点人群的防控工作常态化。在落实防控措施的前提下，全面开放商场、超市、宾馆、餐馆等生活场所，分类、有序地开发其他公共娱乐场所，医疗机构、学校、养老机构、监管场所等重点机构，要根据机构的特点，认真进行排查，补齐短板，确保防控措施落实到位。对于老年人、儿童等重点人群，要加强个人的防护指导，降低受疫情影响的风险。

 

(责编：李轶群、崔元苑)


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