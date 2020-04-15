中国疾控中心：医院内传染病防控是当前最重要工作之一

人民网北京4月15日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国疾控中心研究员张流波表示，医院是新冠肺炎防控任务最艰巨、复杂的单位之一，医院内的传染病防控是当下最重要的工作内容之一。各级医疗机构应在新冠肺炎防治经取得阶段性成果的基础上，要不怕疲惫、连续作战，直到取得最后的胜利。

张流波提出，医疗机构在落实现有各项措施的同时，特别要从四方面继续加强新冠肺炎的防治工作。

医疗机构要不断完善、改善发热门诊的工作，特别是预诊分诊制度，要严格发热门诊管理，规范发热病人就诊流程。要继续做好传染病的“早发现、早报告、早隔离、早治疗”工作，继续严格执行传染病的网络直报制度。

医院应严格落实相关消毒隔离和防护制度。特别是在发热门诊，在可能的疑似病例观察区，要严格防范病人之间相互的交叉感染。要加强环境以及物体表面的清洁消毒，注意做好医务人员和患者的个人防护。

面对新冠肺炎疫情，感染控制工作是医院中最重要的传染病防治工作，要加强对感控工作的监督和指导，落实医疗机构感染控制规章制度，同时注意加强医疗废物收集管理等方面工作。

要加强就诊患者管理。要尽量减少患者拥挤或人群聚集的情况出现，做好院内引导服务，减少患者就诊时间以及在医院停留时间。要加强对医院患者，特别是陪护人员的管理，为他们做好防控指导。