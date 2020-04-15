热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

国家卫健委：局部一旦出现疫情要采取坚决果断措施扑灭

2020年04月15日15:50 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月15日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就做好重点场所重点单位重点人群疫情防控工作情况举行发布会，会上，国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华表示，坚持应急处置与常态化防控相结合，严防局部疫情发展呈暴发流行态势。

贺青华介绍，解除离鄂离汉管控通道后，全国各地陆续复工复产复学，人员流动增大，湖北人民特别是武汉人民将与全国人民一道投入外防输入、内防反弹的疫情防控工作中，进行常态化防控工作。常态化防控要求全国各地统筹做好防控工作，主要包括：

首先，继续落细落实“四早”措施，“早发现、早报告、早隔离、早治疗”。发挥医疗机构、发热门诊相关病例监测报告作用，通过社区、医疗机构发热门诊，疾控人员面对面流行病学调查，及时发现病例、发现无症状感染者及其密切接触者。

其次，深入开展流行病学调查，有效控制传染源，切断传播途径。对于在流行病学调查中隐瞒相关情况的，依法追究责任。

最后，坚持应急处置与常态化防控相结合，分区分级恢复生产秩序以后，进一步做好重点场所、重点单位、重点人群的疫情有序处置，推动复工复产的全面提速。局部一旦出现疫情，要采取坚决果断的措施进行扑灭，严防局部疫情发展呈暴发流行态势。

(责编：欧阳易佳、李栋)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn