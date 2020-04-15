国家卫健委：局部一旦出现疫情要采取坚决果断措施扑灭

人民网北京4月15日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就做好重点场所重点单位重点人群疫情防控工作情况举行发布会，会上，国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华表示，坚持应急处置与常态化防控相结合，严防局部疫情发展呈暴发流行态势。

贺青华介绍，解除离鄂离汉管控通道后，全国各地陆续复工复产复学，人员流动增大，湖北人民特别是武汉人民将与全国人民一道投入外防输入、内防反弹的疫情防控工作中，进行常态化防控工作。常态化防控要求全国各地统筹做好防控工作，主要包括：

首先，继续落细落实“四早”措施，“早发现、早报告、早隔离、早治疗”。发挥医疗机构、发热门诊相关病例监测报告作用，通过社区、医疗机构发热门诊，疾控人员面对面流行病学调查，及时发现病例、发现无症状感染者及其密切接触者。

其次，深入开展流行病学调查，有效控制传染源，切断传播途径。对于在流行病学调查中隐瞒相关情况的，依法追究责任。

最后，坚持应急处置与常态化防控相结合，分区分级恢复生产秩序以后，进一步做好重点场所、重点单位、重点人群的疫情有序处置，推动复工复产的全面提速。局部一旦出现疫情，要采取坚决果断的措施进行扑灭，严防局部疫情发展呈暴发流行态势。