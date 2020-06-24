如何防止疫情全面二次暴发？北京采取这些防控措施

人民网北京6月24日电（池梦蕊） 今天下午，北京市召开第131场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。会上，记者提问“北京需要采取怎样的防控措施以防止疫情全面二次暴发？这样的防控手段需要多久？”北京市卫生健康委员会主任雷海潮回应，从最近几天病例的发现渠道可以看出，通过大规模的核酸筛查，还没等到病例出现临床症状，就提前发现了。这对于保护其他人群，切断传播途径是非常重要的措施。

雷海潮表示，目前北京市采取突发公共卫生事件二级响应措施，坚持“外防输入、内防扩散”，坚持“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的原则，坚持“三防”“四早”“九严格”的要求，采取最坚决、最果断、最严格措施，科学、精准、有效抓好防控工作。

1.对新发地市场及周边出现病例的小区采取封控措施。

2.针对不同风险人群开展大规模核酸筛查，包括新发地市场工作人员及访问人员，出现病例的小区的居民，出现病例或环境检测阳性场所的人员，农贸市场、菜市场、餐饮店、单位食堂工作人员，中高风险街道居民，其他重点行业和重点人群等，同时对各类风险场所进行环境采样检测,提升早发现的能力。

3.中高风险街乡、新发地市场相关人员不离京，其他人员坚持“非必要不出京”，确需离京的须持核酸检测阴性证明。

4.社区封闭式管理，落实测温、查证、验码、登记等措施后方可进入。中高风险街道（乡镇）所辖小区（村）严格管控。

5.加强健康教育，引导公众采取健康行为，戴口罩，勤洗手，不聚集，常通风，积极做好个人预防。

北京市将根据疫情变化动态调整防控策略和措施，扎实做好疫情防控工作。