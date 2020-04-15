男宝宝下身不适什么情况需就医

疫情期间居家防护，男宝宝下身出现不适，哪些情况需要紧急就医？北京儿童医院泌尿外科给出特殊时期就医指南。

两种尿频区别对待

家长发现孩子白天小便次数明显增多，但每次量很少，甚至才几滴，该怎么办？其实，小儿尿频比较常见，主要分为两类情况。

一是有明确病因的情况，多见于泌尿系感染或泌尿系统畸形等疾病，这类疾病的表现除了小便次数增多，小便颜色变浑浊，往往还伴随排尿疼、哭闹，甚至发烧。如果出现类似的尿频症状，一定要及时就医，进行尿常规等相应检查。

二是精神型尿频，主要由精神因素所致，而没有器质性病变。相关人群多为学龄前儿童，平时排尿正常，忽然出现白天排尿次数明显增加，每次量少，排尿不疼，尿液清亮，体温正常，全天总尿量正常，入睡后症状完全消失。临床上，这一类尿频最为常见，主要与环境改变或精神刺激（如突然的惊吓、焦急不安或精神过度紧张、父母的责难等）引起收缩膀胱的肌肉不稳定有关。出现精神型尿频，家长不要着急，通过避免过度关注孩子排尿、给孩子营造一个宽松温馨的氛围、分散其注意力等方式，可自行缓解。

发生炎症在家可以这样治

如果男宝宝的包皮突然出现红肿、包皮口流脓的表现，那么很可能是得了包皮炎，严重时包皮会水肿，其原因大多是包皮垢（俗称“尿垢”）继发感染所致。

父母遇到这种情况，首先要观察孩子的排尿情况，如果排尿顺利，暂时不需要门诊就诊，在家泡洗外用药物即可。可供选择的药物有两种：一是药水，如3%硼酸洗液或康复新，买不到这两种药，可将黄连素碾碎后兑水，做成黄连素药水使用；二是药膏，如金霉素或红霉素眼药膏。

先用约20毫升左右的容器（如退烧药附带的药杯）装上药水，对孩子不适处进行泡洗，以没过红肿部位为准，每天2-3次，每次约5分钟。然后，在泡洗后的红肿部位外涂金霉素或红霉素眼药膏。

如此处理3-5天后，红肿情况得到明显缓解，就无需带孩子就诊，一般1周左右能痊愈。至于是否需要做包皮手术，待疫情过后再到泌尿科门诊复查。

这种红肿疼痛需急诊处理

有一种红肿疼痛，父母需高度重视。男宝宝阴囊出现红肿，并且触摸睾丸有疼痛感时，有可能是附睾睾丸炎症或者睾丸扭转，这两种情况必须及时治疗。即使是在疫情期间，也应做好个人防护后立即到医院急诊处理。同时，在就医路上，暂时不要给孩子进食进水，为可能需要进行的急诊手术做好准备。

另外，有的家长发现男宝宝的阴囊或腹股沟有包块，时大时小，平卧休息时变小，蹦蹦跳跳或者哭闹后变大，摸起来软软的，不红也不疼。这种症状一般是腹股沟斜疝（俗称“疝气”）或鞘膜积液引起的，这类情况可等疫情结束后再就诊。但要注意，遇到疝气嵌顿，即孩子安静平卧1-2个小时左右包块都不能消失，且出现哭闹，甚至呕吐，那就需要急诊就医了。

我们建议家中有男宝宝的家长，每日清洗孩子下身时仔细观察有无异常。对于十几岁的大男孩，提醒他们一旦发现类似的红肿疼痛，不要害羞，要尽快与家长到医院泌尿外科检查。

（作者：北京儿童医院泌尿外科医师）