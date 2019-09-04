孩子割了包皮，术后护理有学问

最近不少中小学生家长都带着孩子扎堆到医院割包皮。中山大学附属第一医院泌尿外科杨其运博士表示，对于包皮过长或者包茎的患者来说，割包皮可以带来一定益处，孩子割了包皮后的护理对康复其实很重要。

7-12岁进行包皮手术效果较佳

杨其运表示，如果家长或者患儿能够在每天洗浴时用手上翻包皮，使龟头完全露出，并用清洁水冲洗干净包皮垢等包皮腔的分泌物、注意个人卫生清洁，完全可以选择不用挨这一刀；如果家长发现自己刚出生的小孩是真性包皮过长或包茎时，建议这些患者在7-12岁才进行包皮手术。

他解释，虽然有一些国家和地区倡议男孩子在7岁之前甚至婴儿出生时就进行该手术，但是我国一项对儿童青少年的大样本临床调查发现，包茎的发生率可从出生时的99.7%降至青少年时期的6.81%。

婴幼儿期的包皮过长或包茎如无出现排尿困难、反复龟头炎或反复泌尿系感染等并发症可不必治疗，绝大多数包皮过长或包茎婴幼儿可不必手术。通常，在出生时只有4%的男婴包皮伸缩性良好，等到3岁时大约10%的孩子会成为生理性包茎，然而，到他们16岁左右时仅有1%的男孩包皮不能完全上翻。随着年龄增长，阴茎逐渐发育变大变长并超过包皮的发育速度，部分男孩的龟头逐步外露，包皮过长或包茎的现象也就可以自行消失。

另一方面，因为割包皮时施行的是局部麻醉，并非全身麻醉，所以一定程度上需要小患者的配合才能顺利完成手术。“年纪太小的小朋友还不懂事，医从性和配合度会比较差，极可能影响手术效果，并可能会造成小朋友的心理阴影。”杨其运说，“这也是我们建议等小朋友年龄稍微大、稍微懂事，视包皮具体情况如是否真性包皮过长或包茎，是否反复发生龟头炎，是否排尿困难，再考虑是否割包皮。“

术后清洁有讲究

一般情况下，包皮手术大概需要15-30分钟，手术方式包括传统的切开手术和更为先进安全的“袖套式包皮环切术”、“缝合器包皮环切术”。切口缝合一般会采用可吸收缝线，不需拆线，或用钛钉缝合切口，术后随着切口的愈合，钛钉会自行脱落。

术后伤口会有轻微疼痛及淤肿，服用消肿止痛药可缓解不适，随着伤口的逐渐愈合，术后7-10天后即可痊愈。

杨其运提醒，术后伤口应保持清洁干燥，小便时注意不要弄湿纱布。若出现阴茎勃起，可用一手护伤口，另一手用力捏痛龟头，让阴茎疲软下去，以免伤口裂开。手术1个月后，病患就可恢复正常生活。

如果术后12小时内无法正常排尿，或者伤口持续大量出血，渗湿透纱布，又或者阴茎头有恶臭分泌物，需要回医院就诊处理。

割包皮虽然是个“小手术”，但是也会存在一定风险，有时甚至会有并发症。最常见的并发症是出血和感染，另外与麻醉相关的副作用也有可能发生。此外，风险还包括包皮被切得太短或保留太长；剩下的包皮可能会重新黏连在冠状沟或者龟头上，需进行小手术修复。

此外，肥胖儿童的包茎需要与隐匿型阴茎相鉴别，虽然二者都表现为包皮不能上翻以完全露出龟头，但两者的治疗方案完全不同。若将隐匿型阴茎误诊为包茎割了包皮，对患儿日后阴茎的发育或者性生活都将带来很大的弊处。有鉴于此，杨其运建议家长最好带小孩到正规公立医院就诊。