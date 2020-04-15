特殊时期，孩子出现这些行为需及时就医

面对突如其来的疫情，焦虑和恐慌也在蔓延。孩子作为特殊群体，其身心更容易受到侵扰和影响。研究表明，积极的信念、平和的心态能提升人体的免疫力，这种来自于内在的生命力，是最好的防护。所以特殊时期，做好孩子的心理防护，就是给孩子一份特别的爱。

大人先别慌，正常作息很重要

我们经常说，“父母情绪稳定是给孩子最好的礼物”。 孩子常常通过父母的情绪和行为来观察和体验这个世界。父母情绪稳定是一种内在和外在的影响力，会让孩子有安全感。

维持正常的生活作息，保持生活的稳定性。虽然“疫情”是一个应激事件，但一定不要让孩子感到“危机重重”。让孩子生活作息维持规律，保持生活的稳定性，是孩子心理稳定的重要因素。

跟孩子讲疫情，避免信息轰炸

对于年龄小一些的孩子，在分享有关信息或回答关于疫情的疑问时，一定要用符合孩子年龄的通俗语言讲给孩子听。一定要多传递正能量，让孩子有信心。对于大一些的孩子，一定要引导孩子合理看待信息，分清良莠，不要过度关注疫情相关报道，不要轻信疫情小道消息，避免陷入视讯信息轰炸中。让孩子永远心存希望，永远相信黑暗不会长久，光明总会再临。

宅在家里时期，可做的事情还很多

由于疫情的不期而至，多数时间只能宅在家里，这时一定要给孩子充足的积极关注，用心帮孩子将日常生活过出彩儿来，如与孩子一起玩游戏、学习手工；全家一起练习瑜伽；一起读一本书或绘本，然后讨论故事情节；一起做饭，每个人负责不同的环节等。让孩子在困难中看到人与人之间的风雨同舟、守望相助的爱的存在。

教孩子学会管理情绪

情绪管理不是简单地压抑、控制自己的情绪，而是要在正确理解情绪、体察接纳自身真实情绪的基础上，掌握调适不良情绪的有效方法与技巧，让自己成为情绪的主人。管理情绪最重要的一步，就是能识别出自己的各种情绪，给每一个情绪准确地贴上标签。孩子能识别出的情绪越多，他就越能清晰地表达出来，而准确地表达自己的情绪，就是处理情绪的开端。能表达，孩子才能沟通，才能想办法。有时，只需表达出来，情绪就解决了。

如果孩子出现如下情况，且影响了孩子正常的生活时，需要寻求专业的帮助。

(1)0~5岁孩子：吸手指头；害怕黑暗或动物，畏惧夜晚，黏住父母；大小便失禁，尿床，便秘；说话困难（如口吃）；食欲减退或增加。

(2)易怒，郁郁寡欢；睡眠失调，噩梦连连；沉默寡言；行为失控；兴趣减退或丧失；食欲减退等。

资料来源：中国妇女出版社

本文由首都医科大学附属北京儿童医院院长、主任医师倪鑫，首都医科大学附属北京儿童医院党委书记、主任医师王天有进行科学性把关。