防控疫情期间，请关注身边孩子的状态

因为新冠肺炎疫情，一家人在一起，安静地守住自己的家，守住自己的健康，为遏制疫情蔓延贡献自己的一份力量。然而在精神紧张、心理紧绷的应激状态中，我们可能疏忽了身边的孩子，认为只要保护好他们就行，而没有意识到他们也是防控疫情的参与者。 因此，建议家长在关注疫情发展时，也要多关注孩子的情感，及孩子对疫情的认识。

重视孩子的感受

疫情信息层层包围着孩子，家长要关注家中不同年龄阶段孩子的感受，有针对性地做孩子身边的心理健康守护者。 避免孩子因过分紧张而出现一些偏离常态的行为问题，通过简单直接的指导，如教孩子勤洗手、戴口罩、不扎人堆、室内多通风，让他们在可防可控中感到安全和安宁。

关注孩子的想法

倾听孩子的想法，帮助孩子调整不恰当的认识，让孩子能够正确理解新型冠状病毒的传播机制，积极了解各地防控疫情的措施，避免孩子因为认识的偏差而导致心理压力与恐慌。

帮助孩子安排好日常生活

让生活正常化是帮助孩子在紧张的环境下调整心理的最佳方法。家长应该在关注疫情发展的同时，和孩子一起安排好日常生活，让生活有序而丰富。

因为根据心理学理论，促进孩子身心健康最好的方式是让孩子的生活回归常态，帮助孩子心理健康的方式是让孩子参与到防控疫情的战斗中来。家长可以尝试以下几种方法：

1.让孩子做抵制谣言的宣讲员。孩子最容易接受新知识，获得新能力。对新冠肺炎疫情的防控认识是一个逐步深化的过程，要引导孩子从电视和网络上了解权威专家的最新研究成果。让孩子将这些科学知识向其他家庭成员宣讲，避免家庭成员受到各种谣言的“侵袭”。

2.让孩子做卫生习惯的指导员。可以请孩子将学到的洗手方法和如何正确佩戴口罩等方法教给全家人，同时让孩子在日常生活中监督每个人，如孩子监督爷爷奶奶出门买菜要戴口罩等。

3.让孩子做居家防控的监督员。作为成人，我们都可能会因为居家太久而产生不耐烦的心理，甚至会放松警惕，孩子可做家人严于自律的“监督员”，因此可以和孩子一起把家庭生活安排得丰富有趣，也可以让孩子监督家人做好各项防控工作。孩子的参与，让家更有力量。

面对疫情，认识它，应对它，最终战胜它，这整个过程应该成为每个孩子的“精神财富”。

资料来源：中国妇女出版社

本文由南京师范大学教育科学学院儿童发展与家庭教育研究中心副主任，中国家庭教育学会家校社共育专业委员会理事殷飞进行科学性把关。