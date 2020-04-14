中医药参与是“中国方案”的亮点

在全国抗击疫情过程中，中医药发挥了重要作用，成为了这次疫情防控的一大亮点。中医药治疗传染病已经有几千年的历史，是人类抗“疫”的重要武器。

全国新冠肺炎确诊病例中有74187人使用了中医药，占91.5%；其中湖北省有61449人使用了中医药，占90.6%；从临床疗效观察来看，中医药总有效率达90%以上。中医药能够有效缓解症状；能够减少轻型普通型向重型发展；能够提高治愈率、降低病亡率；能够促进恢复期人群机体康复。此次新冠肺炎防控，中医药彰显了特色优势，贡献了重要力量。

2020年04月16日（周四）9:00-10:00，“人民好医生”客户端将邀请中国科学院院士，中国中医科学院首席研究员仝小林院士进行视频直播，介绍中医药在此次疫情中发挥的作用，科普疾病的治疗及日常管理，千万不要错过。

专家简介：

仝小林，中医内科学家，中国科学院院士，中国中医科学院首席研究员。主持国家自然基金重点项目，国家重大基础研究项目（“973”计划），等国家级、省部级课题30余项。主持起草中医行业第一部专病指南《糖尿病中医防治指南》《糖尿病中医药临床循证实践指南2016版》《国际中医药糖尿病诊疗指南》等；主编《糖络杂病论》、《方药量效学》、《维新医集：仝小林中医新论》《重剂起沉疴》等多部医学著作。

擅长：仝小林院士长期致力于中医药传承与创新研究，在现代中医诊疗体系和方药量效学科的构建等方面做出了扎实而卓越的贡献。构建了核心病机-分类-分期-分证的中医诊疗新体系和方药量效理论框架，搭建了现代疾病与中医证候、宏观证候与微观指标结合的桥梁，实现了中西医学的有效对接。

在新冠肺炎医疗救治工作中积极发挥中医药作用，加强中西医结合，完善中西医联合会诊制度，促进医疗救治取得良好效果。

武汉的危重症患者很多都使用了呼吸机，如何发挥中医药的优势，减少使用呼吸机对人体产生的不良反应。中成药和中药注射剂的使用更科学。中医讲究辨证施治，不同的患者之间病情不一样。中成药临床使用说明书中的规定使用剂量在实际救治的过程中可能不一定适用所有的患者，需要医生根据患者身体情况和病情进行判断。

新冠肺炎属于中医“疫”病范畴，病因为感受“疫戾”之气，可根据病情、当地气候特点以及不同体质等情况，参照下列方案进行辩证论治。

1，医学观察期

临床表现1：乏力伴胃肠不适

推荐中成药：藿香正气胶囊（丸、水、口服液）

临床表现2：乏力伴发热

推荐中成药：金花清感颗粒、连花清瘟胶囊（颗粒）、疏风解毒胶囊（颗粒）

2，临床治疗期（确诊病例）

2.1，清肺排毒汤，适用范围是结合临床观察，适用于轻型、普通型、重型患者，在危重型患者救治中可结合患者实际情况合理使用。

2.2，轻型，寒湿郁肺证临床表现为：发热乏力、咳嗽咳痰、周身酸痛、胸紧憋气、纳呆、恶心呕吐、舌苔白厚腐腻、脉滑；湿热蕴肺证临床表现为：低热或不发热、微恶寒、乏力、头身困重、肌肉酸痛、干咳少痰、咽痛、口干不欲多饮、无汗或汗出不畅、便溏或大便粘滞不爽、舌淡红、苔白厚腻、脉滑。

2.3，恢复期，肺脾气虚证临床表现为气短、倦怠乏力、痞满、大便无力、便溏不爽、舌淡胖、苔白腻；气阴两虚证临床表现为：乏力、气短、口干、心悸、汗多、纳差、低热或不热、干咳少痰、舌干少津、脉细或虚无力。

如何提问和收看直播：

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