癌症是可以预防的——国际经验分享

2020年4月15日-21日为第26届全国肿瘤防治宣传周，今年的主题是“癌症防治 共同行动”。为做好此次宣传周活动，由中国疾病预防控制中心、人民网支持，中国疾控中心慢病中心与人民网·人民健康联合主办，多家媒体共同参与，开展系列活动，向大众普及“癌症是可以预防的”这一科学理念。

世界卫生组织指出：有1/3的癌症可以预防，1/3癌症可以早期发现，1/3癌症可以通过现有手段治疗延长生存。一般来讲，癌症并非突然发生，而是会经历一个较长的发展阶段，只要做到预防为主，避免那些可防可控的致癌危险因素、阻断发病过程，就有可能抑制或延缓癌症的发生。面对这样一个全人类的“挑战”，国际上都有哪些研究进展？有哪些我们可以借鉴的经验？

2020年4月15号（周三）上午10:00-11：00，人民网好医生客户端将邀请哈佛医学院人群医学系中国健康创新转化中心主任马晶副教授与美国华盛顿大学博士生导师王海东副教授进行视频访谈，与大家在线分享。

专家简介

马晶，目前担任哈佛大学医学院人群医学系“中国健康创新与转化中心”创始主任，四川省医学科学院-四川省人民医院“主动健康与转化医学中心”创始主任。毕业于华中科技大学同济医学院（原武汉医学院）医学学士、公共卫生硕士。1988年赴美国学习并于1993年在明尼苏达大学公共卫生学院获得哲学博士。自1994年开始在哈佛大学医学院和布莱根妇女医院工作25年以来，主攻方向是营养和代谢生物标记与遗传基因多态特质与肿瘤发病机理、预防和预后的研究。

王海东，华盛顿大学副教授，博士生导师。长期从事疾病负担及人口统计学方法研究，在国际人口统计学和疾病负担研究领域取得显著成就。学术兼职有：全球疾病负担研究科学委员会委员，全球疾病负担研究独立顾问委员会委员，联合国儿童基金会死产研究专家委员会观察员。