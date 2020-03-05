中国分享新冠肺炎防控经验很重要

新华社日内瓦3月3日电 （记者刘曲）世界卫生组织专家3日表示，中国与其他国家分享新冠肺炎防控经验，这对在全球控制疫情很重要。

世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗在例行记者会上说，中国近期向伊朗派遣专家和提供医疗设备以帮助防控新冠肺炎，这是中国与其他国家分享疫情防控经验的良好体现。

她说，这是一个很好的分享经验的例子，中国可以分享自己在防控疫情中采取了哪些措施，供其他国家参考。比如，中国在发现病例和接触者、患者护理和管理、如何准备医院和个人防护设备、感染预防和控制等方面都有十分重要的经验。

“我们希望看到这种（不同国家间）直接的互动越来越多。”她说。

世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安也表示，来自中国和世卫组织的专家们此时“可能正坐在一起讨论”，共同帮助伊朗抗击疫情。