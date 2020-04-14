冯敏：走中药现代化之路 展示现代中药魅力

近年来中医药频频走出国门，走向国际，形成了一股中医药热。中医药是我国的传统医药也是中华民族的瑰宝，在西医西药为主流的当下社会，要让中医药得到市场的认可，需要中医药有科学的理论依据以及现代化的生产方式。同时也要求中医药企业及相关产业链在中药现代化道路上发力。

中国科学院研究员、中科健康产业集团（以下简称“中科”）研发团队首席科学家、中科中药现代化研究院院长冯敏表示，中药现代化的发展趋势就是走向科技化，以传承中医药理论为基础，通过科技创新以及多学科融合，构建适合中医药特点的技术方法和标准规范体系，发展现代中药科研以及工业生产技术。

深耕行业 探索中药现代化道路

冯敏所在的中科健康集团旗下子公司南京中科药业主要从事中药的研究，并在2019年获批组建“江苏省中药现代化技术研究中心”。

冯敏介绍，中科深耕中药现代化36年，夯实中药有效成分基础科研，针对灵芝有效成分灵芝多糖、灵芝三萜开展科研探索。同时从银杏叶提取物、香菇提取物、丹参提取物、黄芪提取物、天麻提取物、番茄红素提取物、葡萄籽等提取物在药效、药理、毒理、个体化差异等方面，开展基础科研攻关工作。

冯敏本是中科院南京地理与湖泊研究所的研究员，他表示，自己之所以走上中药现代化，是因为1979年他所在的南京地理与湖泊研究所参加调研我国恶性肿瘤死亡情况并出版了《中华人民共和国恶性肿瘤图集》。

冯敏说，通过这次调研，我从肿瘤流行病学、病因学研究以及环境致癌因素厘清了全国肿瘤的发生、死亡情况，走上了研究肿瘤的致病机理和治疗基础理论研究的道路。也是从这里开始，我开始致力于中药现代化的研究。

什么是中药现代化？冯敏介绍，中药现代化是指选用传统有效的中药，在药理学、药效学、毒理安全试验下选取有效成分并加以提取浓缩，最终形成的现代中药，具备有效性强、安全性强以及可审查的特点。

“中药现代化的过程必须开展双盲试验和毒性试验。”冯敏称，现代中药不进行毒理安全性研究是不行的，进行毒理实验后要对毒性分级，并选取无毒的成分加以运用。

提高标准 与国际市场对接

现代中药即不同于传统中药也不同于西药。冯敏介绍，传统中药在治未病及慢性病防治过程中具有明显优势，但是其作用机制没有得到现代科学的充分论证，缺乏标准化。现代中药传承了传统中药优势的同时，更注重安全性及标准化，有着明确的功效、明确的成份、明确的毒理与安全性。

说起中西药之间的区别，冯敏讲到，西药靶向明确，起效快，但也有着毒副作用和耐药性。这些性质决定了西药对慢性病的防治存在局限性。

中药自古有养生调理的用途，冯敏表示，中药在治疗慢性病方面优势凸显，传统中药的使用方式是熬汤或是泡酒，这相当是对中药材进行了水提和醇提，只是受限于技术，并不清楚具体成分。而经过试验和科技技术提取的现代中药明确了具体成分，让患者明白吃的是什么。

尽管中药具备独特的优势，但在冯敏看来，中药走向国际化还存在瓶颈。“中药国际化的一大瓶颈在于量化研究缺乏。”冯敏表示，在欧美很多国家和地区，中药缺乏合法的药品身份。在西医看来，没有一定的量，就没有一定的质，也就没有一定的效。而中医药量化研究是一个巨大难题，不仅涉及到科学层面的研究，还涉及到现有医疗规范、药典法律，也涉及到传统的用药习惯。

冯敏称，具体到企业层面，则是要提高标准。中国现有的标准与国际标准相差较大，中药产品一旦要进入国际市场，就需要重新进行注册申请，如果一开始就完全按照国际的标准和规范去生产，在进入国际市场时就可以节省很多的时间，较早获得收益。

传承坚守 传递中药自主创新成就

冯敏不仅是中药科研人员，还是南京市非物质文化遗产（灵芝的传统知识及应用）的传承人。他介绍，灵芝是中华传统医药中的瑰宝，在中国已有2000多年药用的悠久历史。中国古代的药学著作《神农本草经》将灵芝被列为上品，是指有效且无毒药材。

如今灵芝也被列入既是药品也是食品的目录中。冯敏表示，灵芝是一类具有药理效用的大型真菌，其子实体、菌丝体、孢子含有大约400种具有不同生物活性的物质，这些物质包括三萜类、多糖、核苷酸、固醇、类固醇、脂肪酸、微量元素等。

“我国灵芝产业发展迅猛，市场竞争日趋激烈，目前产值已超过百亿元。”冯敏称，中科药业在灵芝抗肿瘤研究上已经持续20年深入科研工作，在灵芝抗肿瘤领域，中科已获发国家发明专利14项。并且建立完整的GMP药品及保健食品生产基地，建立严格的质量保障体系，以确保产品质量及稳定性。

“工欲善其事，必先利其器。”要在中药领域走出一条中药现代化之路，必先掌握中药现代化科学技术。冯敏表示，中科掌握中药提取核心技术、完善工业化生产，开创灵芝现代化产业，研发的2件以灵芝孢子成分为主的中药创新药物正在开展临床试验。

冯敏介绍，目前中科的灵芝产品已走向新加坡、法国、美国等地。他强调，在中药现代化的进程中，中国中药企业要在传承和坚守中不断创新，不断向全世界展示中药的魅力，传递中国自主创新的成就。（王国菁）