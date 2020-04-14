境外输入仍是北京最大风险

4月13日，在北京市召开的新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火介绍，4月1日以来，北京市疾控、医疗机构及第三方检测机构持续开展重点人群监测工作，累计核酸检测4万多人，其中入境人员累计3122人，阳性2人。根据近期监测情况，预计北京市4月中下旬仍将保持本土低发态势，境外输入仍是最大风险。我国其他省市对本市的输入风险较低。

目前，北京市疫情以境外输入为主，自3月23日后，北京市在入境人员隔离期间发现有零星境外输入确诊病例。4月12日0-24时，北京市无新增确诊病例、新增疑似病例和新增无症状感染者。截至4月12日24时，北京市累计报告173例境外输入确诊病例。累计报告本地确诊病例416例，治愈出院404例，治愈出院率97.1%。全市已连续20天无本地报告新增确诊病例。

庞星火表示，自3月31日至4月12日完成北京口岸入境人员459件样本检测，结果均为阴性；湖北及武汉解封后至4月12日24时，离汉离鄂返京人员尚未发现确诊病例。4月8日以来，对1037名离汉到京人员进行病毒核酸检测，结果均为阴性。

据悉，自3月25日以来，截至4月8日，累计已有6.1万余名滞鄂北京人员安全有序返京，同时有1.1万余名滞留武汉北京人员拟返京。离汉返京人员主要采用铁路（主要为高铁）和公路（自驾）方式，全程闭环管理。自4月8日起，计划每日进京约1000人，每趟列车客座率控制在50%。武汉返京人员在返京前和观察期满前需进行核酸“双检测”。对不能提供近7日内新冠病毒核酸检测阴性报告的离汉返京人员，需在北京进行新冠病毒核酸检测。

根据日前通告，北京已要求自4月12日起，进京人员入驻酒店应持有7日内经当地核酸检测呈阴性的证明，且全国健康通行码或北京健康宝认证未见异常状态。

北京市东城区交道口街道一工作人员告诉北京商报记者，他从大年三十开始参与一线防控工作，最近主要工作还是坚持把口防控，查出入证测体温，对车辆查出入证、后备箱等。“对于境外返京和离鄂返京人员，到社区这边也已经经过层层检测了，或者也已经集中观察期满了。一方面是跟其他人一样测体温，另一方面如果需要居家隔离的，每天跟社区报健康情况。”

“从全球疫情来看，全球持续呈现暴发式增长。截至4月13日0时，境外累计通报病例1717590例，波及211个国家或地区，其中22个有社区传播，80个有聚集性病例，60个有散发病例。预计4月中下旬境外疫情仍处于快速增长期。”庞星火说。

庞星火表示，下一阶段，北京市将采取严实、精准、分类、有序、动态防控原则，仍持续坚持对境外入境人员等高危人员实施核酸检测，全部实施严格的居家或集中隔离措施。在“防松劲、防漏洞、防反弹”前提下科学精准实施防控措施，确保外防输入、内防反弹的防控任务落实到位，一手抓疫情防控，一手抓复工复产复学，促进经济社会发展。（记者 陶凤 王晨婷）