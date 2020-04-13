国家卫健委：对所有入境人员集中隔离 实现从“国门”到“家门”全链条管理

人民网北京4月13日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委疾控局监察专员王斌表示，我国在防境外输入这一环节上采取了严格的措施。目前来说，对所有的入境人员进行14天集中隔离医学观察的目的，就是要做好从“国门”到“家门”的全链条管理，最终达到“及时管控一代病例，有效预防二代病例，切实杜绝三代病例”的目标。因此，目前我们对所有入境人员采取14天的集中医学观察政策。

王斌提出，对于没有确诊病例或者没有无症状感染者的航班上的乘客也都采取14天的集中医学观察是否合适，是出于两方面的考虑。一是在目前没有办法掌握到入境人员在境外登机前的接触史和暴露史，所以也很难排除感染风险；二是入境人员中是否存在无症状感染者，所以在入境之后需要有一定的时间进行判断。

王斌表示，无症状感染者具有隐匿性较难发现，在入境后需要在集中隔离观察一段时间后才能发现，之后再做出进行诊疗或是解除医学观察的决定。现在约有70%输入病例的确诊，都是在隔离医学观察期间进行的，所以对于所有入境人员进行14天集中医学观察是非常有必要的。

“实际上，我们对所有的入境人员还是有其他选择的。一方面是14天集中医学观察，另外一方面是在集中医学观察期间，可让这些人接受自愿自费的实验室检测，也就是第3天、第5天可以进行核酸检测，或者在第5天进行IgM的抗体检测。如果这3项检测结果都是阴性，可以选择离开集中隔离点转为继续医学观察，直至满14天，这样还是有一定的灵活性。但无论怎样，对入境人员进行严格管理，与当前严格的外防输入要求和形势是相吻合的。”王斌说。