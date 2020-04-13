国家卫健委：加强边境口岸卫生机构防控能力是外防输入当务之急

人民网北京4月13日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委疾控局监察专员王斌表示，目前我国东北方向以绥芬河口岸为代表的陆路口岸，境外疫情输入形势非常严峻。这些边境口岸的县级医疗卫生机构，是防控境外疫情输入的第一道防线，但包括绥芬河口岸在内的陆地边境市县的重大疫情防控能力还是不足的。加强边境口岸地区的市县级医疗卫生机构防控能力建设，发挥好第一道防线作用是当务之急。

王斌介绍，最近国家卫生健康委开展了三方面工作。一是要压实地方属地化责任，包括要落实好主体和主管责任。边境口岸城市所在的市级、省级政府要切实把口岸的疫情防控工作作为重中之重。协调辖区中的各种资源，加强联防联控工作。同时，要调配好医疗卫生资源，支援口岸城市的防控工作。

二是从国家层面派出了国家的工作组和医疗组，在省级层面派出了专家组进行边境口岸城市的现场指导。专家组充分发挥作用，帮助口岸城市完善外防输入的各项政策措施、技术方案，同时加强检测、救治和隔离等一系列方面的能力，争取让防控工作实现环节和环节间的无缝衔接，实行闭环管理。

三是根据边境口岸城市的工作需要，从国家层面进一步协调好医疗设备、检测试剂、相关实验室设备、防护物资等工作的保障，切实帮助边境口岸城市在短期内提升防控能力，应对防控输入的风险。