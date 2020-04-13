国家移民管理局：五项措施强化陆地边境线疫情防控

人民网北京4月13日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛就近期陆地边境线疫情防控情况作出回应。

刘海涛表示，境外疫情还处在上升阶段，防控疫情自毗邻国家输入的压力持续加大，我国陆地边境线漫长，除了边境口岸边民通道以外，还有数量众多的山口、便道、渡口、小路，情况复杂，管控难度大。为此，国家移民管理局不断强化防控疫情输入的工作部署，主要采取了五个方面措施。

刘海涛说，一是最大限度减少非必要的人员跨境流动。禁止第三国人员从边境口岸出入境，严格控制签发各类边境地区出入境证件，限制旅游、探亲、访友等非必要的出入境活动。双方边民出入境人数较以往已下降了近九成。

二是从严管理出入境口岸和通道。对于疫情发生以来已经关闭的边境口岸继续关闭，季节性口岸延期开关。限制人员从边境口岸、边境通道通行，仅保留货运功能。协同相关地方部门对关停的边境口岸和通道加强值守看管，防止非法出入。

三是在边境地区党委政府的统一领导下，联合地方干部群众，加强警力调整部署，对易于发生非法出入境活动的便道、山口、渡口提高巡逻管控密度，严厉打击非法出入境、走私、贩毒等跨境违法犯罪活动。

四是加强对边境地区群众的法律政策宣传教育。鼓励群众举报跨境违法犯罪活动。

五是加强与毗邻国家移民管理部门的执法合作。建立信息互通共享机制，推动采取与我方协调一致的防疫管控措施，联合打击跨境违法犯罪活动。（实习生武雯婧）