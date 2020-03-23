国家移民管理局：累计推送共享重点疫情国家出入境人员信息近20万条

人民网北京3月23日电 （许晓华）23日，国务院联防联控机制就依法防控境外疫情输入最新情况举行发布会。会上，国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛表示，国家移民管理局累计向口岸检疫部门和各省（区、市）联防联控机制推送共享重点疫情国家出入境人员的信息近20万条，海关和卫健部门从中发现输入性病例100余例，占到了输入性病例的1/3。

刘海涛介绍，国家移民管理局充分发挥移民管理的职能作用，以移民管理相关的数据库作为支撑，主动与相关部门加强大数据的共享应用和协同配合，强化境外人员入境前的通报预警，入境时的查验管控以及入境后协助社区防控工作，及时有效的防范对境外疫情输入的风险。

刘海涛介绍，国家移民管理局主动与我国有通航业务的中外航空公司建立了乘客订票信息的链接，实现了所有空港的入境人员基本信息即知、回国信息预知以及入境落地信息悉知，第一时间向入境地的海关检疫部门通报预警，实施重点的检疫工作。在全国的陆海空开放口岸现场设立了查验来自疫情重点国家人员的专区和专用的通道，逐一查验证件的资料页，逐人询问境外停居留的情况，特别是来自疫情重点国家有没有停居留的情况，从中排查可疑的人员，及时移交给海关的检疫部门来进行检查。

同时，国家移民管理局主动向各省区市联防联控机制推送共享辖区的出入境人员信息，目前是坚持每日每隔一小时推送共享出入境人员的信息，支持和助力社区对出入境人员的防疫管控，努力做到全覆盖。