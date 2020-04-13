武汉市商务局：包括粮油在内主要民生商品供应稳定

“疫情发生以来，武汉武商、中百、中商三大商超公司发挥了商业主渠道和市场保供的压舱石作用，包括粮油在内的肉、蛋、菜、奶等主要民生商品供应稳定、价格平稳。”武汉市商务局局长韩民春在当日湖北省新冠病毒肺炎疫情防控工作指挥部召开的第71场新闻发布会上表示，下一步，武汉将继续做好市场保供稳价工作，确保米袋子、菜篮子各项工作落实、落细。

韩民春介绍，武汉市各大商超的粮油销售正常。目前武汉三大商超公司日销售大米150吨左右、食用油120吨左右，销售平稳正常。各大商超粮油货源充足。据武汉市发改委提供的数据显示，现有粮食和食用油的储备可供全市消费一个月以上。三大商超公司的市内成品大米和食用油的库存，按日均销售量计算，也可以销售一个月以上。

韩民春表示，武汉市各大商超的粮油价格稳定。从监测的三大商超粮油价格来看，目前大米的均价为每公斤7.33元，食用油为每公斤16.73元。

同时，武汉市菜篮子生产稳定、供应均衡。武汉市人民政府党组成员李强介绍，截至目前，武汉在园蔬菜面积约70万亩，其中叶菜类10万亩，预计蔬菜总产量可达80万吨。全市存栏生猪55.7万头，日均屠宰量恢复到2400头以上。存栏家禽1632万只，鸡蛋日产量可达400吨。本地可上市水产品存塘量约1.2万吨，日供应量可达400吨。

李强说，目前白沙洲、四季美两大批发市场蔬菜成交量连续多日保持在700万公斤左右，基本恢复到往年的正常供应水平。（记者王贤、乐文婉）