农业农村部：武汉市主要蔬菜等产品能够保障市场供应

人民网北京3月10日电 （记者孙博洋）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，农业农村部市场与信息化司司长唐珂就武汉地区“菜篮子”保供等相关情况进行了回应。

唐珂表示，当前及未来一个时期，武汉市的主要蔬菜、畜产品、水产品自给量、外地调入量加上储备量，能够保障市场供应。截至3月7日，武汉市蔬菜在园面积28.9万亩，预计蔬菜总产量36.5万吨。

唐珂介绍，近期武汉市蔬菜价格有所下跌。据武汉市白沙洲和四季美两大市场监测数据，第10周蔬菜批发均价每公斤4.69元，环比下跌3.7%。3月7日武汉市各新城区已组织快生菜应急调运企业97家，当天6个新城区共向中心城区超市、便民店等零售终端应急调运蔬菜大约722吨。

唐珂表示，为了保障湖北及武汉的“菜篮子”产品供应，农业农村部会同相关部门、湖北省及武汉市农业农村部门采取了多项措施：

一是建立保供机制。在抓好冬春蔬菜生产的同时，组织海南、广西等冬春蔬菜生产基地与武汉市建立密切联系渠道，实现“点对点”对接。

二是建立湖北省及武汉市农产品市场运行情况调度机制，密切关注交易量和价格变化，对突发状况和异常波动早发现、早报告、早应对。

三是搞好农资调运，积极协调外省农资企业对湖北做好供应服务，确保农民有农资可用，维护农业生产正常的秩序。

唐珂表示，近期农业农村部协调三家乳品企业在湖北及周边的八家工厂开足马力生产，进行产销运输直联，开展点对点供应，有效保障了武汉每天1500吨牛奶的需求。