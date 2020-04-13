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武汉市农业农村局：争取纾困资金能达10亿元帮助农业企业复工复产

2020年04月13日09:58 来源：新华网

　　农业企业复工复产的核心问题是缺乏资金，武汉市农业农村局建立了绿色通道，组织协调4594万元分配到区，将2020年新增的农业企业贷款贴息的比例提高到50％。目前，武汉已经搜集和推荐了439家中小微企业，争取纾困资金能够达到10亿元，帮助这些企业复工复产。

　　这是武汉市农业农村局局长谭本忠在12日召开的湖北省新冠病毒肺炎疫情防控工作指挥部第71场新闻发布会上透露的。

　　武汉市人民政府党组成员李强介绍，截至4月11日，武汉市277家市级以上农业产业化龙头企业全部复工，达产率67.8%；206家市级以上示范合作社已全部复工，生产能力恢复率75%；武汉全市畜牧等行业生产企业262家，复工率99.2%，90家水产养殖企业已全部复工复产；武汉市已播栽春季作物149.74万亩，80家种子企业全部复工复产，991家农资经销门店开业。

　　李强表示，总的来说，武汉市春耕备耕所需种子、种苗、农药、肥料、薄膜准备较为充分，可满足春季农业生产需求。

　　生猪生产方面，谭本忠介绍，武汉坚持定期调动，对生猪生产、价格、产品的调入调出以及猪肉的储备情况，都及时地进行了分析和调度，对出现的问题提前预警。同时积极推进生猪产业绿色发展项目建设，推动项目转型升级。目前，武汉市已启动建设了6个项目，达成后可以新增34万头生猪的产能。（记者王贤、乐文婉）

(责编：许心怡、崔元苑)


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