“多消毒一遍，感染风险就降低一分”

张鹏飞在操作消毒机器人。

王皓宇摄

“所有门把手、传递窗……按照流程，由前至后、由上至下，再人工擦拭消毒一次。”

“智能消毒机器人很先进，但这些部位是医务人员经常触碰的地方，更是病毒容易残留的部位，我们多消毒一遍，他们感染的风险就会降低一分，这样才能确保万无一失。”

中午，经历一上午消毒作业的武汉火神山医院消毒分队长张鹏飞，已经非常疲惫，但他仍然带着队员将3条分别长200余米的医务人员通道手工消毒一遍，才放心地走出医疗区。

火神山医院组建之初，医院负责人了解到张鹏飞多次参加维和、阅兵、救灾等急难险重任务，便任命他为消毒清洁分队长。

针对看不见的感染风险，张鹏飞将负责的区域划分为1个消毒站、2个消毒岗、3个消毒区、21个消毒点，再把自己和9名队员编成5个战疫小组，轮流到污染区、半污染区和清洁区驻守，每天对300余辆车、1000余人次进行严格消毒。

“多消毒一遍，对我们来说只是付出一点辛苦，但万一有病毒残留，就会威胁战友的生命。”张鹏飞反复提醒队员，大家也渐渐明白队长为什么总爱“鸡蛋里挑骨头”，在这场与病毒的生死搏斗中，任何一个疏忽都可能给战友带来感染风险。

“医生确保‘打胜仗’，我们确保‘零感染’。”张鹏飞带领队员每天都要对医务通道进行2次以上卫生清理和消毒作业，累计清扫和消毒280余次，累计消毒量达120万立方米以上。

消毒工作，听着好像很轻松，就是个喷洒消毒剂的工作，但只有亲身经历过，才能感受到其中的艰辛。

“消毒组，我是指挥组，今天要收治病人421名，请把车辆和人员消毒后依令引导到各病区。”“明白，保证完成任务！”2月10日，接到命令后，张鹏飞分配好兵力，自己率先背上30公斤重的消毒设备，冲进接收新冠肺炎确诊病人的通道，直到第二天凌晨2时，最后一批病人接收完毕。

医院消毒分队，堪称医院感染防控的第一道防线。只有经过严格消毒，病人才能进入病房。作为队长，张鹏飞没有辜负重托，每次受领任务后，他都冲在最前面，站在最危险的位置，用行动带领和鼓舞着队员切实降低了医院感染风险。