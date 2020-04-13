爱卫运动是抗疫人民战争重要保障

爱国卫生运动是有中国特色的全民健康促进行动，让疫情防控人民战争获得了更强大持久的动员保障能力。深入开展爱国卫生运动，不仅要为疫情防控奠定良好基础，还要动员广大干部群众承担起应有的社会责任，积极参与公共卫生与健康治理，不断改善城乡环境，着力解决突出卫生问题，普及健康生活方式，实现“健康中国”战略目标。

国务院联防联控机制4月12日召开新闻发布会，介绍深入开展爱国卫生运动推进城乡环境整治工作情况。全国爱卫办副主任、国家卫生健康委规划司司长毛群安介绍，爱国卫生运动在此前防控鼠疫、血吸虫病以及SARS等传染病过程中发挥了重要作用，新冠肺炎疫情发生以来，全国爱卫办和国家卫生健康委部署各地深入开展爱国卫生运动，聚焦市场环境、生产生活环境等开展了一系列专项行动。（相关报道见03版）

爱国卫生运动是我国防控传染病的一个传统法宝，源自上世纪50年代，是政府牵头、多部门合作和全民参与的群众性卫生活动。当前，经过全国上下的艰苦努力，国内疫情扩散蔓延基本阻断，防控取得重要成效。新冠肺炎疫情发生以来，全国180万环卫工人、700多万物业服务人员、60多万城管执法人员在完成好日常工作任务的同时，承担着疫情防控的应急任务，为守护公众安全、保障城市整洁和安全运行做出了重要贡献。

坚持开展爱国卫生运动，不是简单的清扫卫生，爱国卫生运动历来是抗击疫情人民战争的重要组成部分。新中国成立初期，爱国卫生运动在重大疾病防控、重大自然灾害应对中，发挥了统筹协调作用，使新中国在缺少基本药物和医疗保障的条件下，经受住了鼠疫、天花、血吸虫病等各类疫情考验并取得决定性胜利。

此次抗击新冠肺炎疫情也不例外，爱国卫生运动依然是抗疫人民战争的重要组成部分。新冠肺炎疫情暴发以来，我国通过开展爱国卫生运动，广泛动员卫生健康、民政、交通运输、农业农村、市场监管等各相关部门，依托爱国卫生工作网络，构筑巩固联防联控严密防线，为新冠肺炎疫情防控打下重要基础。

爱国卫生运动是有中国特色的全民健康促进行动，让疫情防控人民战争获得了更强大持久的动员保障能力。此次应对新冠肺炎疫情，在街乡社区层面，各地党员干部纷纷带头组建志愿者队伍，织密疫情防护网，推动爱国卫生运动在基层开展，劝导居民改变不文明不健康行为。“勤洗手、戴口罩、不聚集”是疫情防控的最基本规范，也成为全国上下开展爱国卫生运动，阻断病毒传播、防控疫情的成功实践。

上世纪50年代以来，爱国卫生运动取得了显著成效，人民群众生产生活环境获得显著改善，人均寿命得到显著提高。新时期应积极推动爱国卫生运动创新发展，让爱国卫生运动成为加强疫情防控、提高生活质量的有效抓手。

近期，各地纷纷将爱国卫生运动与新冠肺炎疫情防控相结合，许多地方不约而同向市民发出推广分餐制、使用公筷公勺等倡议，呼吁杜绝唾液、飞沫“口口相传”，阻断病毒细菌在餐桌上的传播。各地爱国卫生运动广泛围绕增强个人防护、摒弃不良习惯等开展科普宣传，提倡保持社交距离、摈弃食用野生动物陋习、注意生活礼仪和生活细节等，爱国卫生运动内涵日益丰富，正不断拓展至人居环境、饮食习惯、社会心理健康、公共卫生设施等各方面，工作成绩和社会效益值得积极期待。

目前境外疫情输入风险持续增大，各地要做好较长时间应对疫情输入的工作准备，在常态化疫情防控中，深入开展爱国卫生运动尤为重要。爱国卫生运动不仅要为疫情防控奠定良好基础，还要动员广大干部群众承担起应有的社会责任，积极参与公共卫生与健康治理，不断改善城乡环境，着力解决突出卫生问题，普及健康生活方式，实现“健康中国”战略目标。