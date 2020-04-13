广州对境外疫情输入风险管控有力有效

4月12日，广州召开第73场疫情防控新闻发布会。发布会上，广州市市长温国辉在通报广州疫情防控工作情况时表示，广州疫情防控取得阶段性重要成效，对境外疫情输入风险管控有力有效，目前正在疫情防控常态化条件下加快恢复经济社会秩序。

主动排查发现119例境外输入病例

严防境外疫情输入，是当前疫情防控的重中之重。温国辉介绍，自3月15日广州发现首例境外输入病例以来，广州所有119例境外输入病例和13例境外输入关联病例都是通过主动排查发现。“境外疫情输入风险管控有力有效。”温国辉说。

具体而言，119例境外输入病例中，广州通过口岸排查发现63例，集中隔离医学观察发现41例，追踪密切接触者发现6例，社区排查发现6例，发热门诊排查发现3例。

在做法上，广州全面加强入境人员管理，实现“三个全覆盖”：做到核酸检测全覆盖、做到隔离观察全覆盖、做到境外人员全覆盖。

温国辉表示，3月22日起，广州全面开展14天的回溯性排查，实现境外人员全覆盖。也正是在回溯性排查中，广州市疾控中心的工作人员接连发现4名外籍人士感染新冠病毒。温国辉表示，广州也通过公安数据分析、居民主动申报、其他城市信息推送、社区三人小组排查等方式，对通过内地各地各类口岸入境并来穗、入境前14天有外国旅居史的人员进行拉网式排查，切实做到一个不漏。

现有在住非洲籍人员4553人

针对市民普遍关注在穗外籍人员数量，温国辉在发布会上说：“在穗外籍人员情况明、底数清。”他介绍，2019年12月25日，广州在住外国人共86475人。其中，人数最多的5个国家分别为韩国、日本、印度、美国和俄罗斯。非洲国家人员共13652人。

广州现有多少在住外国人，温国辉也给出了答案，据4月10日统计，广州在住外国人共30768人。其中，人数最多的5个国家分别为，韩国4600人，日本2987人，美国2724人，加拿大1832人和俄罗斯1422人。非洲国家人员4553人。受疫情影响，还有5万多外国人尚未返穗。

根据全面回溯性排查和流行病学调查中发现的情况，从4月5日起，广州重点面向高风险国家、高风险航班人员，加强排查管理。温国辉介绍，目前，广州累计排查了高风险国家在穗人员4600多人及其关联人员，已全面实施健康管理，进行核酸检测筛查。

防疫焦点问答

问题1

如何“捞”出无症状感染者？

广州卫计委：多个途径实现全覆盖排查

广州市卫健委党组书记、主任唐小平说，广州的无症状感染者全部通过主动排查发现，由于排查工作还在进行中，不排除近期还会陆续发现无症状感染者。

广州如何“捞”出无症状感染者？他介绍，对于无症状感染者的发现，主要是通过几个途径实现人员全覆盖排查，包括对病例的密切接触者、来穗返穗人员、发热门诊患者和重点场所人员的全面排查。

一旦筛查出无症状感染者，会采取立即隔离、立即调查、立即管理三项措施，无症状感染者密切接触者也要进行14天的集中隔离医学观察，同时对于相关涉疫场所进行彻底消毒。

“对无症状感染者的处置措施和对确诊病例的措施，都是一样严格的。”唐小平表示，无症状感染者引起的传染主要在非常密切的接触及在密闭不通风的场所两个因素，目前广州还没有发现由无症状感染者造成后续传播的情况。

问题2

围绕确诊病例如何开展流行病学调查？

广州疾控：一家美食店牵出多名确诊患者

广州市疾控中心副主任张周斌现场揭秘了广州越秀区一家美食店里非洲籍病例的详细排查经过。

“在两三天时间里，广州接连发现4名外籍人士感染新冠病毒。”张周斌介绍，在外籍人士提供的卡片上，疾控中心工作人员发现其中3人均在同一个美食店吃过饭，于是顺藤摸瓜，发现该店的老板及其员工也感染了新冠肺炎病毒。

以该美食店为核心，广州疾控中心对曾经光顾过该美食店的人员进行深入挖掘排查追踪，发现了通通商贸城、绿松石小酒馆、伯乐商贸城等重点场所与目前发现的所有感染者均有着直接或者间接的联系。

随后，该中心将过去14天内曾经去过这些场所的人列为有潜在感染风险的接触者，对其开展追踪和排查。随着排查的继续，不排除还会有病例或者无症状感染者的出现。张周斌说，针对病例的严密调查，广州疾控中心发现其有高度聚集性的特点，比如在同一家庭，也有在高风险场所反复频繁聚集、聚会、聚餐的情况。

南方日报记者 余嘉敏 郭苏莹 吴雨伦 谭超 统筹：黄颖川