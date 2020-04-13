国家卫健委：13日起各省每日报送前一日核酸检测情况

近日，国家卫生健康委发布《关于进一步巩固成果提高医疗机构新冠肺炎防控和救治能力的通知》（以下简称《通知》）。《通知》要求各地对医疗机构新冠病毒核酸检测情况进行日报告。各省（区、市）于每日12:00前报送前一日检测情况，首次报送时间为4月13日。

根据国家卫生健康委发布的《新冠病毒核酸检测情况日报表》，每日报送的核酸检测情况包括发热门诊情况、门急诊情况和入院情况三大类，每类又分为就诊人次数、检测人次数和阳性人次数三项。

《通知》旨在进一步提高医疗机构新冠肺炎防控和救治能力，巩固来之不易的防控成果，实现“外防输入、内防反弹”目标。《通知》要求，对发热门诊就诊患者和门急诊高度怀疑感染新冠病毒的患者，要及时进行核酸检测，实行应检尽检。鼓励医疗机构根据所在地区疫情防控响应级别、风险等级，以及入院患者的旅居史等特点，采取适当方式在患者入院前完成新冠病毒核酸检测筛查，及时发现新冠病毒感染者。

《通知》指出，要加强发热门诊设置管理。各地要支持医疗机构加强发热门诊建设。发热门诊要设置在医疗机构内相对独立的区域，通风良好，有醒目标识，有独立卫生间，通道和分区设置符合要求，配备专用设备设施，最大程度保证检查治疗在发热门诊内完成。发热门诊定时消毒，所有人员均应当佩戴一次性医用口罩，做好防护。经问诊、体格检查等不能排除新冠病毒感染者，应当进行核酸检测等相关检查，进一步排除新冠病毒感染。

此外，《通知》还要求各地医疗机构加大院内感染防控投入力度，从资金、人员、物资等方面加强支持保障。进入医疗机构的各类人员均应当正确选择和佩戴口罩、正确进行手卫生，做好环境通风管理。在为疑似和确诊新冠肺炎患者提供诊疗服务时，根据操作风险高低，在标准预防的基础上，做好额外预防。对不重视感控工作、不落实感控基本要求，导致出现严重院内感染事件的，要按照规定对医疗机构和相关责任人作出处理。

（中青报·中青网记者 刘昶荣）