国家卫健委回应人民网：新冠肺炎疫情给大家上了一堂深刻的防疫课

人民网北京4月12日电 （王国菁）12日，国务院联防联控机制就深入开展爱国卫生运动推进城乡环境整治工作情况举行发布会。会上，全国爱卫办副主任、国家卫生健康委规划司司长毛群安在答人民网记者问时表示，这次新冠肺炎疫情给我们大家上了一堂深刻的防疫课，提示个人从自身与家庭健康以及自身与社会环境的角度，去重新审视每个人的健康与责任。

毛群安指出，防疫工作提示我们要重视对传染病的认识和防病的意识，在日常中要注意预防。在疫情防控的过程中，每个人要积极参与，才能形成群防群控、联防联控。疫情之后，要注意养成良好的习惯。

毛群安介绍，经过总结方方面面的意见建议后得出三方面建议：一是需要保持良好的饮食习惯。例如，集体就餐时推广分餐制，使用公筷、公勺，拒绝野味，还有不吸烟、不劝酒、不浪费，在饮食的过程中要坚持“三减”，减盐、减油、减糖。

二是要保持良好的行为习惯。例如，保持社交距离，科学戴口罩，注意咳嗽礼仪，保持良好的心态等。

三是要保持良好的卫生习惯。比如，正确的洗手，定期进行家庭大扫除，保持家庭居家环境的整洁卫生，同时积极参与单位和社区的环境卫生整洁行动。

毛群安表示，希望通过这次战“疫”，每个人都能够真正意识到自己是健康的第一责任人，要学会关注自己的健康，更要懂得自觉维护他人的健康，这些都是爱国卫生运动始终所倡导的原则。