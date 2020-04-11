民政部：四项工作努力帮助特殊困难群体生活正常化

人民网北京4月11日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，民政部基层政权建设和社区治理司司长陈越良表示，一老一小、残疾人等特殊困难群体居家生活面临更多困难，是最需要关心关爱的群体之一。呼吁广大社区居民发扬守望相助的大爱情怀，一同行动起来，共克时艰，与社区工作者一道共同做好特殊困难群体的生活照料服务。

他说，新冠疫情发生以来，民政部门对这些特殊困难群体的生活照料已作出部署，对发挥社会组织、社区工作者、社会工作者等社会力量的作用也提出具体要求，广大社区工作者根据物资保障安排，组织社区服务机构、志愿者一起，主动上门服务、开展物资配送、积极帮助他们解决具体细微的生活难题，有效保障了社区特殊困难群体的日常生活。

在新形势新任务下，为进一步动员社会各方面力量，共同做好社区特殊困难群体关心关爱工作，主要做了四方面的努力：

一是恢复秩序。要推动各地精准实施分区分级差异化防控策略，逐步恢复社区正常生活秩序。特别是一些低风险地区要有序逐步开放必须的生活服务设施，为一老一小、残疾人等特殊困难群体提供服务，为复工复产创造条件。

二是就地就业。在需要的地区采取政府购买服务方式，开发疫情防控非全日制临时社区工作岗位，既帮助经济困难社区居民临时就业，又增加社区防控和服务工作力量。

三是购买服务。制定完善相关工作指引，在社区发挥社会工作专业优势，支持社工、义工、志愿者开展情绪支持、心理疏导等服务，引导各方面力量共同做好特殊困难群体的帮扶。

四是工作创新。在总结前段社区疫情防控工作有效经验的基础上，加强制度设计，推动城乡社区为特殊困难群体提供更为精细化、精准化、智能化的生活服务，包括家政服务。