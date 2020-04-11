北京社区工作者谈社区防控：防控责任大、任务重

人民网北京4月11日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，石景山区八角街道八角中里社区党委书记、居委会主任李美红就社区防控压力等相关情况进行了回应。

李美红表示，社区防控压力一方面体现在防控责任大，社区安全，首都才能安全，百姓才能安居乐业。另一方面体现在防控任务重，社区每天不仅要应对各种复杂情况，还要面对人员物资等各项问题，石景山社区共2400余户7000多人，但是社工只有16位，已为900多户居家观察的人员提供服务。

“尽管防控压力大、任务重，但我们不是单兵作战。”李美红说，中央专门出台了八项针对社区工作者的关爱措施，市委为社工发放了防疫补助，开展了心理辅导，石景山区委加大提拔培养年轻社工的力度，发展一线社工火线入党，强制社工每周至少休息一天，八角街工委下沉了88%的机关干部来支持社区一线的工作。（实习生武雯婧）