科技部：三项措施确保重大科研任务顺利实施

人民网北京4月3日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，科技部成果转化与区域创新司司长包献华表示，疫情防控期间为保证重大科研任务的实施，科技部主要采取了三个方面措施。

他介绍说，一是及时调整在研科目的管理工作。科技部对在研项目的实施期限自动延长6个月，对于核心团队身在受疫情较重地区、以及核心团队直接投入疫情防控诊疗一线的，可以申请进一步延长时间。对科研项目申报、项目验收和中期检查等相关工作作出相应调整，确保有关工作有序开展。

二是有序部署新的研发任务。随着全国形势向好，科技部陆续发布国家重点研发计划40多个重点专项，以及科技创新2030-“新一代人工智能”重大项目的2020年度项目申报指南，总共涉及到550多个任务方向，中央财政投入超过120亿元。

三是优化创新“便利化”服务。今年的国家重点研发计划所有项目申报都全面实行无纸化申报，通过信息网络平台在线提交项目申请。（实习生武雯婧）