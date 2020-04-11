社区常态化疫情防控如何做？专家：确保居民就近获得基本医疗服务

人民网北京4月11日电 （刘卿）随着疫情防控逐步进入常态化，大部分医疗机构恢复正常诊疗秩序。目前基层医疗卫生机构如何统筹做好社区疫情防控和日常诊疗服务？社区如何在常态化疫情防控过程中做好老年人、儿童等特殊人群的健康保障和健康服务？今日，国务院联防联控机制就优化社区防控筑牢安全屏障工作情况举行的发布会上，专家就记者的疑问作出解答。

国家卫生健康委基层卫生健康司副司长高光明表示，随着各地疫情防控阶段性成效进一步巩固，各行业运行秩序正加快恢复，广大基层医疗卫生机构已逐步恢复正常的诊疗服务，目前正按照统筹做好疫情防控和服务经济社会发展的工作部署。

高光明说，坚持底线思维和外防输入、内防反弹的工作策略，进一步强化工作责任，创新工作手段，细化工作措施，统筹做好常态化疫情防控和日常诊疗、慢性病管理、健康指导等工作，兜实、兜牢卫生健康服务的网底，确保城乡居民能够及时就近获得基本医疗卫生服务。

对于基层具体的工作措施，北京市朝阳区劲松社区卫生服务中心主任李永锦表示，在疫情防控形势下，社区卫生服务中心对辖区重点人群进行医疗卫生服务，具体措施如下：

首先，预约服务，主要对慢性病和老人提供全面预约就诊服务，分流病人，减少聚集、排队和逗留时间，防止交叉感染。主要通过四种途径实施：一是家庭医生诊后预约；二是通过家庭医生公示电话和老年健康热线服务电话预约；三是通过朝阳健康APP网上预约；四是通过微信和短信预约。

其次，设立老年热线服务电话，专门为80岁以上老人提供健康咨询服务，主要是寻医问药、健康指导和慢病管理。

再次，对于儿童疫苗接种实行预约形式，分时分段进行预约接种，注射疫苗，防止交叉感染。

最后，对于老年人、慢性病重点人群，进行持续的健康管理，通过智能化和信息化手段，追访病人，主要解决诊疗问题和医疗需求。