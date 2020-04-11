国家卫健委：多路专家组深入基层 千条建言为武汉筑起防疫长城

人民网北京4月11日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，国家卫生健康委基层卫生健康司副司长高光明表示，2月初，国务院联防联控机制防控组安排社区防控小分队赴武汉指导社区防控工作。20几位专家分成13个小组，深入武汉13个市辖区。他们走遍武汉13个市辖区几乎所有的街道和社区，梳理了近千条的意见和建议，得到了武汉各级指挥部的高度重视和积极落实。

高光明介绍，小分队的日常工作可以分成四个方面：

第一，“看”，就是按照领导的要求，要到社区、小区防控的一线进行摸排，看疫情防控措施是否真正的落实到位。

第二，“听”。就是及时听取社区工作一线的同志们社区防控措施的落地有哪些问题和困难，以及有关的建议。

第三，“报”。小分队对发现普遍性、苗头性的问题及时收集整理，及时向领导报告，为决策提供信息的支撑。

第四，“帮”。小分队不是单方面的仅仅发现问题，更重要的是根据武汉不同社区民情提出了“一区一策”的建议，对当地一些技术性的问题给予了及时指导，得到武汉社区一线工作人员的拥护和肯定。